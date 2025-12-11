Войти
Эксперт Степанов: Лондон делает ставку на морские дроны в противостоянии с Москвой

Британский морской дрон MARS
Британский морской дрон MARS.
Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС сказал, что The Times отмечает плачевное состояние дряхлеющего британского военного флота

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Командование ВМС Великобритании в ответ на мнимые угрозы со стороны России в водах Северной Атлантики в рамках программы модернизации флота делает ставку на морские автономные системы. Об этом ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Ссылаясь на якобы повышенную военно-морскую активность ВМФ России, командование королевского ВМФ Великобритании с 2026 года планирует массово развернуть свои ударные и разведывательные морские автономные системы в Северной Атлантике", - сказал он.

Эксперт добавил, что газета The Times отмечает плачевное состояние дряхлеющего военного флота бывшей "владычицы морей". "Четыре стареющие субмарины класса Vanguard, оснащенные системой ядерного сдерживания Trident, вынуждены оставаться в море в течение многих месяцев из-за нехватки свободных лодок. В составе флота также имеется пять действующих атомных подводных лодок класса Astute, но, как полагают, ни одна из них не находится в море из-за ремонта и проблем", - следует из статьи.

По словам Степанова, программа модернизации британского флота состоит из трех частей, анонсированных под названиями Atlantic Bastion, Atlantic Shield и Atlantic Strike. Проект предусматривает создание интегрированной системы, объединяющей автономные надводные и подводные аппараты, технологии искусственного интеллекта, цифровую инфраструктуру, систему подводных сенсоров, а также надводные корабли, в том числе авианосцы, подводные лодки и патрульную авиацию.

Система развертывается в том числе под предлогом защиты критически важной подводной информационной и логистической инфраструктуры, о чем заявил министр обороны королевства Джон Хили. Atlantic Bastion предполагает создание активной системы гидроакустического мониторинга ключевых коммуникаций Атлантики с целью контроля перемещения прежде всего российского подводного флота. "Устойчивое ощущение, что британское адмиралтейство ночами не спит в попытках поиска мер противодействия неуязвимым для западных систем слежения АПЛ специального назначения типа "Хабаровск" и "Белгород" - носителей атомных торпед глобального действия "Посейдон", - отметил Степанов.

Вместе с тем, указывает эксперт, амбиции британского морского командования пока опережают реальные технологические возможности национального ВПК, поэтому к реализации проекта широко привлекаются американские и немецкие производители беспилотных систем. Однако, по его словам, необходимо учитывать реальный боевой опыт эксплуатации морских ударных комплексов, полученный британцами, в частности, через своих украинских прокси в черноморской акватории. "Пиратская империя в попытках возродить былое морское величие переходит на новый уровень технологической оснащенности, угрожая перекрытием не только атлантических коридоров, но и ключевых зон проливов с целью блокирования торговой логистики РФ и, вероятно, в будущем и Китая", - резюмирует Степанов. 

  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Проекты
Astute АПЛ
Trident
Авианосец
БПЛА
Ядерный щит
