Еще грознее "Арматы": "слитые" чертежи раскрыли подробности советской танковой программы Т-95 (Military Watch Magazine, США)

MWM: чертежи танковой программы Т-95 утекли поразили инженеров на Западе

Гениальность российского танкостроения берет начало еще в СССР, пишет MWM. Секрет его мощи заключается не только в грозных современных машинах, но и в дерзких проектах, опередивших свое время на десятилетия. А "слитые" чертежи Т-95 до сих пор поражают западных инженеров.

Утечка оригинальных технических чертежей советского танка "Объект 195" пролила свет на смелую программу, призванную сохранить и упрочить преимущество страны в области качественной бронетехники в XXI веке. 3D-художник Gustiiz3D подготовил серию рендеров, основанных на недавно слитых оригинальных схемах перспективного танка, который в просторечии получил название "Т-95".

В случае успешной реализации это был бы первый крупный бронетанковый проект Советской Армии, подготовленный с нуля, после Т-64 в 1964 году. В свое время считалось, что Т-64 почти на два десятилетия опередил западные танки благодаря внедрению гладкоствольной пушки, пробивной мощи бронебойных оперенных подкалиберных снарядов и использованию усовершенствованной композитной многослойной брони, которая появилась на западных аналогах лишь спустя 15-20 лет.

Конструкция танка Т-64 была значительно усовершенствована в 1970-х и 1980-х. В 1973 и 1975 годах соответственно на вооружение поступили более передовые производные — Т-72 и Т-80. Первый был более дешевым и упрощенным вариантом, второй был гораздо дороже и отличался повышенной мобильностью. Даже "раздетые" экспортные варианты Т-72, значительно уступающие по боеспособности Т-64 или Т-80, продемонстрировали значительное превосходство над западными конкурентами как во время Ливанской войны, так и во время ирано-иракской войны в 1980-х. Однако появление в 1980-х годах новых западных танков, в частности немецкого Leopard 2 и американского M1A1 Abrams, сократило отставание в боеспособности по целому ряду параметров. Программа "Объект 195" была призвана обеспечить советским бронетанковым подразделениям значительное и устойчивое преимущество в вооружении начиная с конца 1990-х или начала 2000-х годов, как в свое время сделал Т-64.

В свое время Т-64 значительно опередил западные танки по огневой мощи благодаря 125-мм гладкоствольной пушке, выгодно отличавшей его от американского M60 и немецкого Leopard 1 со 105-мм нарезными орудиями. "Объект 195" же должен был оснащаться 152-мм основным орудием выдающейся пробивной силы. Т-64 в свое время продемонстрировал новые уровни защиты экипажа и автоматизации. Его преемника следующего поколения также прочили в лидеры и первопроходцы: предполагалось, что уровень броневой защиты достигнет 1000 мм против оперенных бронебойных подкалиберных снарядов и 1500 мм против кумулятивных зарядов. Танк должен был стать пионером новой компоновки с экипажем из трех человек, изолированным в бронированной капсуле. Управление башней и главным орудием предполагалось дистанционное — опять же это перекликалось с революцией в компоновке, произведенной Т-64 благодаря внедрению системы автоматического заряжания.

Ожидалось, что советский танк следующего поколения будет более приземистым и получит более низкий силуэт, чем даже Т-64, который опережал в этом отношении западные аналоги благодаря расположению экипажа. Танк мог стать величайшим прорывом в истории бронетанковых войск после Второй мировой войны и даже дошел до стадии прототипа, однако распад СССР и последующий упадок российской экономики, промышленной базы и технологического сектора помешали довести его разработку до конца. После отмены программы в 2000-х годах российская армия в 2015 году представила танк следующего поколения, вобравший в себя ряд принципов "Объекта 195". Однако при всем при этом замысел проект Т-14 "Армата" оказался скромнее, а его новшества — более затушеванными, что отражало технологические и бюджетные ограничения постсоветской эпохи.

Вместе с тем серьезные задержки с реализацией программы Т-14 сделали ее будущее весьма неопределенным по состоянию на середину 2020-х годов — спустя четверть века после того, как должен был поступить на вооружение условный "Т-95". Эти задержки позволили Китаю вырваться в лидеры благодаря разработке танка "Тип 100", который уже поступил на вооружение. При этом США и Южная Корея стараются за ним угнаться с программами M1E3 и K3, которые, в случае их реализации, оставят российскую бронетехнику далеко позади. Новейшая российская модификация Т-64 — Т-90М — в целом считается наравне с наиболее передовыми западными аналогами, включая M1A2 Abrams, и даже более старые танки Т-72 еще советского производства доказали, что им вполне по силам сражаться с новейшими "Абрамсами" и уничтожать их. Однако будущее российской бронетехники остается под вопросом, если страна не сможет преодолеть цикл бесконечной модернизации Т-64.