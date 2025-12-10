Войти
В индийских ракетах могут появиться российские двигатели: Россия и Индия готовят совместную программу по ракетным двигателям

РД-171МВ
Первый лётный двигатель РД-171МВ для «Союза-5».
Источник изображения: Роскосмос

Также Роскосмос и Индия сближают орбитальные проекты

Роскосмос в ближайшие дни официально представит совместную российско-индийскую программу по ракетным двигателям. Как сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов, стороны завершают подготовку соглашения, которое станет частью крупного пакета космического партнёрства.

Я думаю, что мы буквально послезавтра порадуем наших граждан хорошими новостями о взаимодействии в сфере космоса с Индией. Но не буду раскрывать карты полтора дня, — рассказал Дмитрий Баканов в интервью «Известиям».

Параллельно Москва и Нью-Дели обсуждают интеграцию двух национальных орбитальных программ — Российской орбитальной станции (РОС) и индийской «Бхаратия Антарикш» BAS-01, которые должны прийти на смену МКС. В переговоры также входят сферы пилотируемых полётов, обучения кадров, разработки топлива и подготовка к индийской миссии «Гаганьян». Россия участвует в подготовке экипажа для первого индийского пилотируемого запуска на низкую околоземную орбиту.

  В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
