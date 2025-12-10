Китай продемонстрировал ZTZ100 (Тип 100) — один из самых продвинутых танков в мире

ZTZ 100

В сентябре на параде в честь победы во Второй мировой войне Китай представил новейшие образцы своей военной техники, включая гибридно-электрический танк ZTZ100 (Type 100).

Танк оснащен роботизированной башней, системой инфракрасных/оптических датчиков и радаров, автоматизированными системами противодействия дронам и противотанковым ракетам, а экипаж — очками «рентгеновского зрения». ZTZ100 — средний танк, который может весить около 40 т, что легче ныне стоящих на вооружении в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) образцов. В перспективе он может составить конкуренцию российскому Т-14 и усовершенствованному американскому M1E3 Abrams. Снижения веса Type 100 удалось достичь за счет безэкипажной башни с облегченной броней — экипаж находится во внутренней, надежно защищенной изолированной капсуле.

Круговой обзор скрытому экипажу обеспечивают 13 оптических и лазерных датчиков, информация с которых объединяется с данными от других боевых машин и беспилотников с последующей передачей на очки дополненной реальности экипажа. Очень важное обстоятельство — на поле боя Type 100 будут сопровождать машины огневой поддержки ZBD-100, оснащенные 30-40 мм автоматическими пушками. На них установлены радары с фазированными антенными решетками (ФАР) и внешние разведывательные БПЛА. Внутри также могут находиться до четырех пехотинцев. Type 100 вооружен лазерной и радиолокационной системами предупреждения и поражения ПТР, включая дымовые гранаты и лазер JD-4, а также дополнительной дистанционно управляемой башней с крупнокалиберным пулеметом и встроенными датчиками в качестве системы активной защиты.

Александр Агеев