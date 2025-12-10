Ан-22 потерпел крушение под Иваново. В чем уникальность самого большого турбовинтового самолета в мире?

Потерпевший крушение Ан-22 — самый большой в мире турбовинтовой самолет

Во вторник, 9 декабря, стало известно о крушении тяжелого транспортного самолета Ан-22 «Антей» в Фурмановском районе Ивановской области. Машина совершала плановый облет после ремонтных работ. Известно, что самолет рухнул через несколько часов после последнего сеанса связи, который состоялся в 11:00 по московскому времени. «Антей» разработали для перевозки тяжелого вооружения, техники и войск, а также других грузов.

Самолет мог упасть из-за неисправности

Минобороны России сообщило, что Ан-22 упал в безлюдном районе. Власти Ивановской области подчеркнули, что населенные пункты региона при крушении «Антея» не пострадали. Для установления обстоятельств катастрофы к месту падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ан-22. Источник: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Источники «Коммерсанта» допустили, что причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. По их словам, борт эксплуатировали более 50 лет.

Очевидцы рассказывали, что Ан-22 начал разваливаться в воздухе. Обломки самолета упали в Уводьское водохранилище рядом с деревней Иванково.

ВКС планировали отказаться от «Антеев»

В июне 2024 года командующий Военно-транспортной авиацией (ВТА) ВКС генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов сообщил, что ВТА откажется от Ан-22 до конца года.

«Здесь базируется 12-я дивизия, она называется самой тяжелой дивизией в мире, потому что на вооружении сейчас состоят Ан-124. (…) И до этого были легендарные "Антеи", эксплуатацию которых в этом году, к сожалению, мы прекращаем», — сказал он.

Ан-22. Источник: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

При этом действующие Ан-22 замечали ранее в 2025 году. В конце января военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber опубликовал ролик, демонстрирующий посадку «Антея». «Как летали, так и летают», — отметил автор.

Ан-22 совершил первый полет в 1965 году

«Антей», разработанный в конструкторском бюро Олега Антонова, совершил первый полет в 1965 году. Ан-22, который стал первым в мире широкофюзеляжным самолетом, выпускался до 1976 года. За это время было собрано 67 машин.

Масса пустого Ан-22 составляет более 118 тонн. При этом он может взять на борт до 80 тонн груза. Силовая установка самолета получила четыре турбовинтовых двигателя НК-12МА мощностью 15,2 тысячи лошадиных сил каждый.

Ан-22 доставляли грузы в ходе войны в Афганистане и совершали сотни рейсов при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Также они обеспечивали вывод западной группы войск в начале 1990-х годов. На базе Ан-22 разрабатывали ряд проектов специализированных самолетов, включая поисково-спасательный Ан-22ПС и Ан-22Р с баллистическими ракетами класса «воздух — поверхность».

Назначенный ресурс Ан-22 — 26 лет

Назначенный ресурс тяжелого самолета составил 26 лет, или 6500 часов. Поэтому были проведены работы по продлению срока службы. Например, в 2007 году стало известно, что Ан-22 получат новые двигатели и оборудование. Тогда сообщалось, что это позволит использовать «Антеи» минимум до конца 2010-х.

Ан-22. Источник: Юрий Королев / РИА Новости

В 2012 году источник «Известий» в ВВС России рассказал, что Анатолий Сердюков, занимавший пост министра обороны, принял решение о продлении срока эксплуатации Ан-22 до 2020 года.