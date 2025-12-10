Войти
Небензя: среди целей СВО нет ничего, чего государство не ожидало бы от соседей

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Россия последовательно пыталась предотвратить острейший кризис европейской безопасности, подчеркнул постоянный представитель страны при ООН

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Среди целей специальной военной операции на Украине нет ни одного пункта, который шел бы вразрез с тем, чего любое миролюбивое государство не ожидало бы от своих соседей. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Россия не только последовательно пыталась предотвратить острейший кризис европейской безопасности, спровоцированный многолетними действиями стран НАТО, но и с самого первого дня высказывала готовность добиться выполнения целей СВО, которую мы были вынуждены начать в феврале 2022 года, мирными средствами. Среди этих целей нет ничего такого, чего бы любое миролюбивое государство не ожидало бы от своих соседей", - сообщил он на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике. 

