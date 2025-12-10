Тактические опоры под оружие помогут объектам ТЭК защититься от украинских БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

Тактические опоры для автоматического оружия, разработанные концерном «Калашников», помогут при защите объектов топливно-энергетического сектора. Как сообщили в концерне, партия изделий поставлена одной из крупных российских компаний ТЭК.

Партия тактических опор для оружия передана российской компании, параметры поставки не раскрываются, изделия будут использованы для организации обороны режимных объектов от украинских беспилотников. Ранее сообщалось, что ряд российских областей начали призыв резервистов для организации защиты объектов ТЭК.

Как пояснили в концерне, тактическая опора, она же зенитный станок, предназначена для крепления стрелкового оружия. Изделие обеспечивает надежную фиксацию оружия, наведение и поражение малоразмерных дронов на дальности до 300 метров. Также опору можно использовать для стрельбы по наземным целям, она обеспечивает поражение пехоты на дальности до одной тысячи метров. На опору можно устанавливать один или два пулемета Калашникова ПКМ или ПКТ, пулемет Дегтярева ДПМ или автоматы Калашникова.

Изделие разработано по просьбе силовых ведомств России и прошло испытание в зоне СВО, подтвердив эффективность применения.