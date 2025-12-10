Войти
Военное обозрение

Тактические опоры под оружие помогут объектам ТЭК защититься от украинских БПЛА

566
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Тактические опоры для автоматического оружия, разработанные концерном «Калашников», помогут при защите объектов топливно-энергетического сектора. Как сообщили в концерне, партия изделий поставлена одной из крупных российских компаний ТЭК.

Партия тактических опор для оружия передана российской компании, параметры поставки не раскрываются, изделия будут использованы для организации обороны режимных объектов от украинских беспилотников. Ранее сообщалось, что ряд российских областей начали призыв резервистов для организации защиты объектов ТЭК.

Концерн «Калашников» передал крупной российской компании топливно-энергетического комплекса тактические опоры для автоматического стрелкового оружия с целью защиты режимных объектов.

Как пояснили в концерне, тактическая опора, она же зенитный станок, предназначена для крепления стрелкового оружия. Изделие обеспечивает надежную фиксацию оружия, наведение и поражение малоразмерных дронов на дальности до 300 метров. Также опору можно использовать для стрельбы по наземным целям, она обеспечивает поражение пехоты на дальности до одной тысячи метров. На опору можно устанавливать один или два пулемета Калашникова ПКМ или ПКТ, пулемет Дегтярева ДПМ или автоматы Калашникова.

Изделие разработано по просьбе силовых ведомств России и прошло испытание в зоне СВО, подтвердив эффективность применения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
ПКМ
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 16:22
  • 11
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 10.12 16:02
  • 1555
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.12 15:52
  • 11906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.12 12:08
  • 6
В Петербурге построят не менее двух-трех десятков тральщиков для ВМФ
  • 10.12 01:41
  • 1
В России разработали «Людмилу» с ИИ для защиты от дронов
  • 10.12 00:55
  • 5
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 09.12 21:40
  • 0
Ответ на "В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95"
  • 09.12 18:36
  • 2
В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой
  • 09.12 18:16
  • 0
Комментарий к "В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой"
  • 09.12 17:45
  • 11
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 09.12 16:41
  • 1
В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95
  • 09.12 16:39
  • 1
В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами
  • 09.12 16:22
  • 2
Комментарий к "В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами"
  • 09.12 09:18
  • 1
Названа главная проблема американского B-21
  • 09.12 03:06
  • 0
Комментарий к "Стало известно о «глохнущем на одно ухо» Patriot"