Флот Великобритании сгнил и разложился. Причины две: порно и русские (The Times, Великобритания)

The Times: ВМС Британии не хватает новых субмарин для борьбы с Россией

Британский флот находится в поиске новых командиров для ведения боевых действий против России, пишет The Times. Нехваток людей наблюдается в ВМС после ряда скандалов, связанных с порнографией и избиением женщин.

Том Уитероу (Tom Witherow)

Главнокомандующий ВМС Великобритании считает главной проблемой враждебную активность под водой. При этом он убежден, что флот должен стремительно модернизироваться, чтобы не отстать от времени.

Британия близка к тому, чтобы уступить контроль над Атлантикой России впервые со времен окончания Второй мировой войны, предупредил первый морской лорд.

На конференции в Лондоне генерал Гвин Дженкинс, первый офицер морской пехоты, назначенный главой Королевских ВМС, выступил с крайне резким предупреждением о морских возможностях Великобритании на фоне обострившихся подводных угроз.

Он заявил, что без стремительной трансформации и поддержки союзников по НАТО Королевским ВМС будет трудно идти в ногу со временем.

"Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике со времен окончания холодной войны и, ранее, Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы еще держимся, но запас невелик", — заявил Дженкинс на Международной конференции по морской мощи.

"Сейчас не время для самонадеянности. Наши потенциальные противники вкладывают миллиарды. Мы должны действовать активнее, иначе лишимся этого преимущества. Мы не можем этого допустить", — заявил Дженкинс.

Он подчеркнул, что Россия вложила "миллиарды" в свой морской потенциал, особенно в Северный флот.

За последние два года количество российских появлений в британских водах увеличилось на 30%, включая "зримое присутствие" кораблей-шпионов вроде "Янтаря", который подозревают в съемке подводных кабелей. В прошлом месяце он вошел в воды Великобритании и ослепил военных летчиков лазерным лучом.

Рассуждая об исходящей от России угрозе, Дженкинс подчеркнул, что "Янтарь" — это лишь "видимая часть". Он добавил: "Меня больше всего беспокоит не это, а происходящее под водой".

Дженкинс сказал, что Великобритания ведет войну в "подводном боевом пространстве" с помощью новых технологий, включая автономные подводные глиссеры, которые могут обнаруживать подводные лодки противника, и "Атлантический бастион" — серию автономных датчиков, которые будут служить нашими "глазами и ушами". Он добавил, что соответствующие контракты будут заключены в следующем году.

Дженкинс возглавил ВМС Великобритании в мае. До этого флот в течение многих лет сталкивался с проблемами, в том числе с недоступностью кораблей и подводных лодок для операций и кадровым голодом среди моряков, хотя ситуация постепенно улучшается.

Четыре стареющие подлодки класса Vanguard ("Авангард"), несущие ядерные ракеты Trident ("Трезубец") задерживаются на дежурстве на долгие месяцы из-за того, что их нечем подменить, и ни одна из пяти ударных подводных лодок класса Astute ("Астьют") не выходит в море из-за ремонта и других проблем.

В понедельник Дженкинс объявил о пересмотре системы подготовки старших офицеров ВМС после серии скандалов, связанных с его предшественником и другими командирами.

"Нам нужны командиры, способные вести боевые действия, поэтому мы приступили к реализации программы по пересмотру методов подготовки наших офицеров в Королевских ВМС и Королевской морской пехоте, — сказал он. — Нам нужны выдающиеся лидерские качества. То есть лидеры, способные добиваться результатов и вдохновлять подчиненных".

Бен Ки стал первым главой ВМС, уволенным после того, как расследование установило, что его поведение "серьезно нарушило принятые ценности и стандарты". Ранее он признался, что у него был роман с подчиненной.

Лейтенант-коммандер Мартин Мейгер, в феврале принявший командование морским патрульным кораблем "Тайн", был отстранен от должности в мае.

Также в мае газета The Times сообщила, что три капитана подводных лодок были лишены орденов Британской империи из-за скандалов, включая съемки порнографического фильма и рукоприкладство по отношению к женщине-офицеру.