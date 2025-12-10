Долгожданный разворот Америки к Индо-Тихоокеанскому региону грозит в корне изменить НАТО (The National Interest, США)

TNI: США не покинут НАТО, но перестанут быть ведущей силой в возможном конфликте

США уделяют первоочередное внимание Индо-Тихоокеанскому региону и потенциальному столкновению с Китаем, а не Европе и якобы российской угрозе, пишет TNI. "Воевать на два фронта" они не смогут, поэтому задумались об отказе от своей роли основы обычных вооруженных сил.

Ставрос Атламазоглу

США задумались о том, чтобы отстраниться от НАТО, чтобы больше сосредоточиться на китайской угрозе.

Америка не хочет войны на два фронта

По имеющимся данным, высокопоставленные представители министерства обороны США в частном порядке проинформировали европейских союзников о том, что после 2027 года Вашингтон откажется от неофициальной роли основного поставщика средств обычной обороны НАТО.

Высокопоставленные европейские военные чиновники получили предупреждение от коллег из Пентагона о том, что США отныне намерены уделять приоритетное внимание Индо-Тихоокеанскому театру и перспективе столкновения с Китаем вместо операций в Европе и российской угрозы.

Как сообщается, официальные лица США заявили, что “не могут воевать на два фронта”, и им придется сконцентрировать силы там, где ставки выше.

США не хотят втягиваться в войну с двумя противниками в случае конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне военных действий с Россией в Европе.

За последний год или около того внешнеполитические подходы США и Европы к Украине начали расходиться. Только за последние месяцы Белый дом то приостанавливал, то возобновлял военную помощь Киеву. В отличие от США европейцы неуклонно наращивают военную поддержку Украины.

Возьмет ли Европа на себя ведущую роль в НАТО?

Сегодня главный вопрос заключается в том, сможет ли НАТО под началом Европы противостоять России. В конце концов, трансатлантический альянс создавался для сдерживания СССР и Варшавского договора и, при необходимости, вооруженной борьбы с ними. Советский Союз и его сателлиты исчезли, однако Россия представляет новую угрозу миру и безопасности в Европе — особенно с началом спецоперации на Украине в 2022 году.

Впервые с момента создания НАТО вскоре после Второй мировой войны США задумались об отказе от своей роли основы обычных вооруженных сил трансатлантического альянса. Более того, если план действительно будет реализован, это потребует структурных изменений со стороны европейских членов НАТО. Другим странам предстоит активизировать свои усилия и предоставить основную часть обычных вооруженных сил НАТО. Учитывая ослабление сухопутных войск Великобритании — Лондон исторически не был расположен иметь большую армию на постоянной основе — единственным непосредственным вариантом остается Франция. При президенте Эммануэле Макроне Франция вложила значительные средства в военную модернизацию и располагает самыми мощными вооруженными силами в Европе. Еще одним вариантом в будущем может стать Германия, поскольку Берлин постепенно преодолевает опасения по поводу своего военного прошлого и перевооружается.

Однако даже после таких заявлений представителей Пентагона очень трудно представить себе, чтобы США не пришли на помощь ближайшим и старейшим союзникам, особенно Великобритании, с которой Вашингтон традиционно связывают “особые отношения”, Франции и Германии. Да, репортажи действительно указывают на готовность США отказаться от роли основного поставщика средств обычной обороны. Из этой формулировки явствует, что вооруженные силы США по-прежнему будут предоставлять силы и возможности, но перестанут быть ведущей силой в потенциальном конфликте. Более того, формулировка предполагает, что американские военные по-прежнему будут обеспечивать возможности ядерного сдерживания альянса.

Ставрос Атламазоглу — опытный военный журналист, знаток специальных операций и ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Имеет степень бакалавра Университета Джонса Хопкинса и степень магистра Школы передовых международных исследований имени Джонса Хопкинса. Публиковался в Business Insider, Sandboxx и SOFREP