NASA завершило сборку следующего большого космического телескопа — Nancy Grace Roman Space Telescope

Nancy Grace Roman Space Telescope — новый телескоп NASA, который должен прийти на замену «Хаббл» и «Джеймс Уэбб». Угол его обзора будет как минимум в 100 раз больше, чем у «Хаббл». Потенциально он способен измерить свет от миллиарда галактик за время своего существования. Эта обсерватория также сможет блокировать свет звезд, что позволит ей напрямую видеть экзопланеты и пропланетные диски. Космическое агентство отчиталось, что уже завершило сборку телескопа.

Как сообщает NASA, в самой большой чистой комнате Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд) 25 ноября соединили внешнюю и внутреннюю часть Nancy Grace Roman Space Telescope. Теперь специалисты перейдут к завершающей стадии тестирования.

«Теперь, когда после сборки Roman переходит к финальному этапу испытаний, мы сосредоточимся на точном выполнении работ и подготовке к успешному запуску на благо мировой научной общественности», — рассказал заместитель руководителя NASA Амит Кшатриа.

После финальных испытаний NASA отправит телескоп на космодром в Космический центр Кеннеди во Флориде. Летом 2026 года специалисты планируют начать предстартовую подготовку. Официально агентство наметило запуск на май 2027 года, но команда считает, что темпы работы позволят стартовать уже осенью 2026 года. К конечному пункту обсерваторию доставит ракета SpaceX Falcon Heavy.

Телескоп оснащен двумя инструментами: инфракрасной широкоугольной камерой Wide Field Instrument и демонстрационным коронографом Coronagraph Instrument, позволяющим вести прямые наблюдения за экзопланетами. Блокируя ослепляющий свет далеких звезд, он поможет исследователям различать слабое свечение планет, обращающихся вокруг них.

На первые полтора года работы миссии команда коронографа уже запланировала серию наблюдений. Дополнительные исследования NASA хочет проводить с учетом запросов научного сообщества. Руководитель разработки коронографа Roman в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии Фэн Чжао отметил, что коронограф приблизит научное сообщество к ответу на вопрос «одни ли мы во Вселенной».

288-мегапиксельная камера Wide Field Instrument откроет обзор на космос от Солнечной системы до границ наблюдаемой Вселенной. Благодаря этому инструменту телескоп сможет охватывать участок неба больше видимого размера полной Луны. Команда рассчитывает, что Roman будет собирать данные в сотни раз быстрее телескопа «Хаббл». По их оценкам, за пять лет основной миссии получится собрать около 20 000 терабайтов данных.

Презентация Nancy Grace Roman Space Telescope / © NASA

Наблюдения Roman охватывают крайне широкий спектр научных задач. NASA создаст специальную программу для сторонних исследователей, использующих данные Roman для научных открытий. Согласно принципам Gold Standard Science, NASA сделает все данные Roman полностью открытыми, без периода эксклюзивного доступа. Благодаря этому несколько групп ученых одновременно смогут работать с одними и теми же данными.