Rheinmetall поставит ВС Германии дополнительные 120-мм танковые боеприпасы на сумму в несколько сотен млн. евро

ЦАМТО, 9 декабря. Как сообщила 8 декабря компания Rheinmetall, командование ВС Германии разместило дополнительный заказ на поставку 120-мм танковых боеприпасов в рамках действующего рамочного соглашения.

Стоимость нового заказа составляет несколько сотен миллионов евро. Для подразделений СВ страны заказаны как боевые, так и учебные боеприпасы.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2023 года командование ВС Германии расширило существующее рамочное соглашение с Rheinmetall на поставку танковых боеприпасов до 4 млрд. евро. Причиной подписания документа была названа изменившаяся ситуация в сфере безопасности.

На основании рамочного соглашения Бундесвер может закупить несколько сотен тысяч боевых и учебных снарядов калибра 120х570 мм, в т.ч. для основного боевого танка "Леопард-2". Первая закупка боеприпасов на сумму около 309 млн. евро была произведена сразу же после подписания рамочного контракта.

Рамочное соглашение также предусматривает поставку значительного количества танковых боеприпасов для вооруженных сил Украины.