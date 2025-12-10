Войти
Rheinmetall поставит ВС Германии дополнительные 120-мм танковые боеприпасы на сумму в несколько сотен млн. евро

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 9 декабря. Как сообщила 8 декабря компания Rheinmetall, командование ВС Германии разместило дополнительный заказ на поставку 120-мм танковых боеприпасов в рамках действующего рамочного соглашения.

Стоимость нового заказа составляет несколько сотен миллионов евро. Для подразделений СВ страны заказаны как боевые, так и учебные боеприпасы.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2023 года командование ВС Германии расширило существующее рамочное соглашение с Rheinmetall на поставку танковых боеприпасов до 4 млрд. евро. Причиной подписания документа была названа изменившаяся ситуация в сфере безопасности.

На основании рамочного соглашения Бундесвер может закупить несколько сотен тысяч боевых и учебных снарядов калибра 120х570 мм, в т.ч. для основного боевого танка "Леопард-2". Первая закупка боеприпасов на сумму около 309 млн. евро была произведена сразу же после подписания рамочного контракта.

Рамочное соглашение также предусматривает поставку значительного количества танковых боеприпасов для вооруженных сил Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
Проекты
Военные учения
