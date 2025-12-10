На фоне коррупции в НАТО Elbit Systems отстранена от новых тендеров альянса

Источник изображения: topwar.ru

Согласно выводам журналистского расследования, Elbit Systems, крупнейшая израильская оборонная компания, может оказаться замешанной в разрастающемся коррупционном скандале в рядах НАТО.

Как указывается на новостном портале FTM со ссылкой на документы, ещё 31 июля агентство по закупкам альянса (NSPA) отстранило указанный концерн от участия в тендерах на новые контракты. Нынешние и бывшие сотрудники NSPA проходят проверку на предмет взяточничества. Несколько подозреваемых были арестованы ещё в мае в ходе полицейских рейдов в семи странах, включая Бельгию и США.

Предполагается, что Elbit давала взятки на миллионы евро, чтобы получить через NSPA контракты на поставку военной техники альянсу и его 32 государствам-членам. После начала украинского конфликта портфель заказов, идущих через NSPA, существенно расширился. В этом году агентство потратит на все свои контракты в общей сложности €9,5 млрд. С 2021 года эта сумма выросла почти в 3 раза.

Elbit с оборотом почти $7 млрд (по итогам 2024 года) производит беспилотники, бронемашины и боеприпасы, а также другую военную технику. Она занимает 25-е место в списке 100 крупнейших оборонных компаний мира по версии SIPRI.

Как отмечается на портале, заморозка ряда контрактов Elbit с НАТО привела к перебоям в поставках для армий нескольких стран альянса, затронув боеприпасы для САУ, РСЗО, системы защиты для военных самолётов и вертолётов, детонаторы для ВВ. По словам источников, другие контракты, не связанные с предполагаемой коррупцией, продолжают выполняться.

В Elbit отрицают участие в преступной деятельности:

Компания утверждает, что не допускала нарушений в ходе реализации какого-либо проекта с NSPA.

Как указывается на портале со ссылкой на источники, ключевой фигурой, связанной с Elbit, является 60-летний гражданин Италии Элиау Э., который объявлен в международный розыск за предполагаемое участие в подкупе сотрудников NSPA. Он, по словам источников портала, находился в контакте с бывшим работником NSPA гражданином Турции Исмаилом Терлемезом, который сейчас возглавляет одну из самых быстрорастущих оборонных компаний Турции Arca.

Как говорится в публикации, 43-летний Терлемез был арестован в Бельгии в мае. Его должны были экстрадировать в США, где велось параллельное расследование по делу о коррупции на тендерах НАТО. Но когда в июле расследование было внезапно прекращено, запрос об экстрадиции утратил силу, и Терлемеза отпустили. Свой комментарий журналистам он не дал.

На фоне публикации FTM тревогу забили в румынской прессе. Так, в издании Bursa.ro говорится:

В условиях этого кризиса Румыния оказалась в уязвимом положении: она зависима от технологий Elbit в деле модернизации армии. И это в тот момент, когда безопасность Восточной Европы зависит от сплочённости и устойчивости альянса.

Примечательно, что в Румынии в ноябре 2025 года разразился отдельный скандал. Бывший румынский сенатор был арестован по обвинению в попытке подкупить за €1 млн министра обороны. Как утверждается в местной прессе, его предполагаемой целью было получить одобрение на схему, в рамках которой советские типы снарядов закупались бы в Казахстане, перемаркировывались как произведённые в Румынии и продавались Украине за деньги ЕС через посредника в Болгарии.