Атлантический бастион: ответ Великобритании на угрозу со стороны российских подводных лодок (Financial Times, Великобритания)

FT: российские подлодки "Хабаровск" практически неслышны в море

Новые российские подлодки "Хабаровск" невозможно обнаружить в море, жалуется FT. Передовые технологии резко снизили акустическую заметность российских атомных подводных лодок до такой степени, что они стали практически неслышны. Это приводит в панику весь королевский флот, отмечает автор статьи.

Чарльз Кловер (Charles Clover)

Министр обороны заявляет, что новая стратегия и технологии являются "планом на будущее Королевских ВМС"

Когда в прошлом месяце в России из арктического порта Северодвинск была спущена на воду новейшая атомная подводная лодка "Хабаровск", это вызвало ажиотаж в оборонных кругах.

Хотя новые ядерные торпеды "Посейдон" теоретически способны вызвать радиоактивное цунами, специалисты по подводным лодкам также обратили внимание на их передовые технологии шумоизоляции.

Новые водометные двигатели, композитное покрытие корпуса и усовершенствованные насосы охлаждающей жидкости реактора за последние десятилетия резко снизили акустическую заметность российских атомных подводных лодок до такой степени, что они стали практически неслышны.

"Хабаровск" способен проникать в мировые океаны, оставаясь практически незамеченным, что представляет серьезную угрозу не только для морских путей, но и для обширной сети подводной инфраструктуры Европы.

Это главный вызов будущего для Королевских ВМС, которые разработали планы по созданию нового поколения сенсорных технологий, которые будут представлены министерством обороны Великобритании в понедельник.

Сэр Гвин Дженкинс, первый лорд адмиралтейства Великобритании, заявил в понедельник, что преимущество Великобритании в Атлантическом океане, которым она пользовалась со времен Второй мировой войны, находится "под угрозой", и что якобы "только за последние два года количество случаев вторжения России в наши воды увеличилось на 30%".

По его словам, это "наиболее заметно по присутствию их шпионских кораблей, таких как „Янтарь“", российского "исследовательского" судна, которое, по мнению западных спецслужб, занимается картографированием и потенциально может повредить подводные трубопроводы или кабели (все эти домыслы не соответствуют действительности . – Прим. ИноСМИ).

Однако Дженкинс предупредил, что "Янтарь" — "это только то, что видно публике, и это не то, что меня беспокоит больше всего. Меня больше всего беспокоит то, что происходит под водой".

План ВМС, известный под общим названием "Атлантический бастион", предусматривает использование современных противолодочных фрегатов типа 26, самолетов P-8 Poseidon и новых автономных морских дронов, оснащенных акустическими датчиками, для защиты британских и ирландских вод от вражеских подводных лодок.

Министр обороны Джон Хили, посетивший на прошлой неделе военно-морскую базу Портсмут, чтобы представить первые результаты работы, назвал "Атлантический бастион" "планом будущих Королевских ВМС".

"Он сочетает в себе новейшие автономные технологии и технологии искусственного интеллекта с военными кораблями и самолетами мирового класса, создавая высокотехнологичные гибридные боевые силы", — сказал он.

В основе концепции — и первой фазы, которая начнется в начале следующего года — лежит Atlantic Net: сеть датчиков, которая будет использовать флотилии автономных подводных глиссеров для обнаружения, классификации и отслеживания подводных лодок противника.

Один из людей, знакомых с Atlantic Net, сказал, что система будет сосредоточена на Фареро-Исландском рубеже (GIUK) — узком месте в море, которое почти столетие является первой линией обороны Великобритании в Северной Атлантике.

Эта идея напоминает систему Sound Surveillance System (SOSUS) — сеть секретных гидрофонов времен холодной войны, которая когда-то следила за советскими подводными лодками.

Если SOSUS полагалась на стационарные массивы, то новая система зависит от мобильных платформ с искусственным интеллектом, способных автономно патрулировать обширные районы океана.

Первые контракты, не слишком амбициозные по масштабу (около четырех миллионов фунтов стерлингов), должны быть заключены до Рождества.

Однако чиновники министерства обороны ожидают, что программа будет быстро расширяться. Один из чиновников, знакомый с ранними планами, сказал, что в конечном итоге будут потрачены десятки миллионов фунтов стерлингов в год.

Морское патрулирование Великобританией северной части Атлантического океана началось еще до создания НАТО.

Королевский флот патрулировал пролив GIUK еще со времен потопления "Бисмарка", который пересек этот пролив во время своего неудачного прорыва в 1941 году.

Во время холодной войны эти же воды стали ареной интенсивных тайных игр в кошки-мышки между советскими и натовскими подводными лодками. На протяжении десятилетий этот пролив был критическим барьером, который советские ударные подводные лодки могли пересечь, чтобы угрожать атлантическим морским путям.

Новые разработки в области искусственного интеллекта и автономной навигации могут революционизировать охоту на подводные лодки.

Одним из лидеров в борьбе за контракты — по данным министерства обороны, заявки подали 26 компаний — является Helsing, немецко-британский стартап, производящий подводный глиссер SG-1 Fathom. Fathom оснащен бортовой системой искусственного интеллекта под названием Lura, предназначенной для классификации акустических сигнатур кораблей и подводных лодок, обнаруженных его датчиками.

Теоретически сотни небольших недорогих глиссеров могут сформировать разбросанную сеть обнаружения по всей Северной Атлантике.

"Если вы пытаетесь найти иголку в стоге сена, то, естественно, чем больше инструментов для поиска иголки, тем лучше", — сказала Амелия Гулд, генеральный директор Helsing по морским вопросам.

Однако, по мнению экспертов, одной технологии недостаточно, и они сомневаются, что даже новейшие пассивные акустические датчики способны уловить звуки подводных лодок последнего поколения.

"Все это чрезвычайно сложно, поскольку с 1980-х годов российские подводные лодки стали более тихими", — сказал Джон Форман, специалист по военно-морскому делу Королевских ВМС и бывший военный атташе Великобритании в Москве.

По его словам, для охоты на подводные лодки требуются как активные, так и пассивные технологии, в том числе бистатический сонар, с помощью которого один корабль передает сонарный импульс, а другой принимает эхо. Эта система используется на новых противолодочных фрегатах типа 26 Королевского флота, которые станут основой "Атлантического бастиона".

Восемь кораблей типа 26 будут построены для Великобритании, а Норвегия построит еще пять для своего флота.

В военно-морском жаргоне бастион — это защищенная безопасная зона. Например, бастионом России являются Баренцево и Белое моря, где ее подводные лодки с баллистическими ракетами действуют под усиленной защитой.

Даже если "Атлантический бастион" удастся ограничить действия российских ударных подводных лодок, это мало повлияет на сдерживание их флота баллистических ракет с ядерным вооружением.

"Стратегическим подводным лодкам России больше не нужно покидать российский бастион", — сказал один бывший норвежский подводник.

"Их межконтинентальные баллистические ракеты уже могут достигать США и Европы из него. Поэтому они могут оставаться скрытыми, играя в прятки, в пределах Баренцева моря".