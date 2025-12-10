Express: Великобритании хватит боеприпасов на десять дней военных действий

В случае полномасштабной войны боеприпасы у Великобритании закончатся через десять дней, пишет Express. Плачевное состояние складов вооруженных сил королевства обусловлено тем, что правительство не озаботилось их восполнением после отправки "военной помощи" Киеву.

Ричард Эшмор (Richard Ashmore)

Известный историк Энтони Бивор дал резкую оценку военной готовности Великобритании в случае начала войны.

Как заявил ведущий военный эксперт, если завтра начнется война, британские солдаты могут остаться без боеприпасов всего через десять дней, потому что власть в лице Лейбористской партии не восполнила запасы оружия и боеприпасов, после того, как они были отправлены в качестве помощи Украине. Известный историк Энтони Бивор пессимистично оценил запасы британской армии во время выступления в программе "Воскресное утро с Тревором Филлипсом" на канале Sky News.

На вопрос ведущего о том, что произойдет, если США решат отказаться от поддержки Украины в конфликте против России, Энтони Бивор ответил, что Европа, вероятно, сможет "с трудом" с этим справиться, но это будет зависеть от того, будет ли президент Дональд Трамп по-прежнему готов продавать оружие своим союзникам по НАТО. Он добавил, что Европа "не в состоянии быстро наверстать упущенное", если им придется полностью заменить США в конфликте. Дав такие тревожные оценки, Бивор сказал, что Великобритания окажется "в наихудшем положении", если дело дойдет до полномасштабного конфликта с Россией и Путиным: "Я хочу сказать, что у нас нет или почти нет боеприпасов... В случае конфликта британская армия не сможет продержаться более 10 дней, так как у нее закончатся боеприпасы".

Видимо, удивленный таким мрачным прогнозом, ведущий Тревор Филлипс переспросил: "Серьезно?", на что Энтони Бивор ответил: "Да, серьезно".

"Первая обязанность правительства — обеспечить оборону страны. Это самый главный приоритет. Однако что мы видим? Даже при утверждении последнего бюджета были выделены средства, которыми можно заполнить бездонную яму на пособия для социальных иждивенцев, но денег на пополнение боеприпасов и оружия, которые были израсходованы на помощь Украине, все еще не нашлось".

По состоянию на ноябрь этого года Великобритания выделила около 21,8 миллиардов фунтов стерлингов на поддержку Украины, из которых около 13 миллиардов были направлены на военную поддержку представителями лейбористкой и консервативной партий в правительстве.

Остальная часть расходов направлена на невоенную поддержку (включая двустороннюю помощь и финансовые гарантии) и экспортное финансирование (через агентство UK Export Finance для проектов в области восстановления и обороны).

Оружие и бронетехника, отправленные на Украину, включают 85 тысяч военных дронов, новую англо-датскую систему противовоздушной обороны Gravehawk, разработанную в срочном порядке, тысячи ракет Javelin и Brimstone (как находящихся в производстве, так и уже поставленных) и артиллерийские боеприпасы на сумму в сотни миллионов фунтов стерлингов.

В сентябре министр обороны Джон Хили сообщил Палате общин, что с июля "Великобритания поставила Украине почти пять миллионов боеприпасов, около 60 тысяч артиллерийских снарядов, ракет и ракетных снарядов, 2500 беспилотных платформ, 30 транспортных средств и единиц военно-инженерной техники, а также 200 систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны".

Британское правительство заявило, что активно заключает контракты на пополнение запасов вооружений, отправленных на Украину. Тем не менее бывший начальник штаба обороны адмирал Тони Радакин предупредил, что восполнение запасов может занять "от пяти до десяти лет".

Министерство обороны прикладывает усилия по перевооружению страны после многих лет недофинансирования и поставок оружия на Украину.

Представитель Министерства обороны заявил: "Мы вступаем в период, который несет новые угрозы. Для обороны Великобритании нужно приложить усилия. Наш ключевой Обзор стратегической обороны и безопасности содержит концепцию, цель которой — сделать Великобританию более безопасной, защищенной внутри и сильной на фоне других стран. Обзор стратегической обороны определяет состояние нашей боевой готовности, инвестиции в противовоздушную и противоракетную оборону, количество заводов по производству боеприпасов и увеличение численности армии. К этому следует добавить самое значительное постоянное увеличение расходов на оборону со времени окончания холодной войны — до 2,6% ВВП к 2027 году — и выделение дополнительных 5 миллиардов фунтов стерлингов на оборону только в этом году. Все это гарантирует, что нам не грозит дефицит и недофинансирование вооруженных сил, как это было в прошлом".