Оркестр пехотинцев королевской гвардейской дивизии британской армии марширует для смены караула в Букингемском дворце, Лондон. 20 апреля 2011 года.

The Sun: Великобритания намерена довести военные расходы до 3,5% ВВП к 2035 году

Сейчас британские королевские Вооруженные Силы "опустошены", и это — прямое следствие многолетней безграмотной политики Лондона, пишет The Sun. Видя, какие вооружения применяются на Украине, британцы только хватаются за головы и судорожно считают бюджеты.

Шон Реймент (Sean Rayment)

"Опустошенные" вооруженные силы Великобритании не готовы к войне с Россией, предупреждают руководители оборонного ведомства.

Нам нужно больше солдат, военных кораблей и боевых самолетов, если нам когда-нибудь придется помогать НАТО бороться с Россией.

Это заявление прозвучало после того, как российский лидер заявил о готовности вступить в войну с Европой, если мирные переговоры по Украине провалятся.

И это несмотря на то, что Россия потеряла более миллиона солдат, которые были ранены или убиты во время военной операции на Украине, а экономика страны находится на грани рецессии. (Истории о миллионных потерях со стороны России во время СВО — пропагандистский нарратив, не подкрепленный фактами — прим. ИноСМИ)

Военные эксперты полагают, что России потребуется до пяти лет на восстановление вооруженных сил, прежде чем Путин сможет атаковать другую страну. (Россия не осуществляет агрессию против других стран — прим. ИноСМИ)

Однако данные, полученные газетой The Sun, показывают, что нашему правительству также необходимо инвестировать еще миллиарды в оборону, чтобы Великобритания имела шанс в будущем конфликте.

На прошлой неделе представители Королевских ВМС сообщили, что только 50% флота находится в состоянии боеготовности и готово к операциям.

Численность армии находится на исторически низком уровне, а у королевских ВВС осталось менее трети самолетов от того количества, которое было в их распоряжении, когда Великобритания в последний раз готовилась к войне с Россией.

Бывший глава НАТО лорд Робертсон заявил: "Мы недостаточно подготовлены, мы недостаточно застрахованы, мы подвергаемся нападениям, и мы не в безопасности".

С момента окончания холодной войны британские правительства последовательно сокращали расходы на оборону, полагая, что крупных войн в Европе больше не будет.

Великобритания тратит на оборону 62,2 млрд фунтов стерлингов, что составляет 2,3% ВВП. Эта сумма увеличится в 2027 году, а к 2035 году планируется довести ее до 3,5%.

В 1989 году, когда холодная война подходила к концу, Великобритания тратила на оборону 4% ВВП, что в пересчете на сегодняшний курс составляет 121,2 млрд фунтов стерлингов.

"Ужасающее состояние"

Британские вооруженные силы насчитывали более 300 тысяч человек — это был один из крупнейших вооруженных контингентов в НАТО.

Королевские ВМС имели в распоряжении более 200 кораблей и 65 тысяч человек личного состава.

В состав флота входили три авианосца, около 50 эсминцев и фрегатов, а также 30 подводных лодок.

Сегодня Королевские ВМС насчитывают 33 тысячи моряков и 63 корабля, в том числе два авианосца и десять атомных подводных лодок.

В 1989 году в состав сухопутных войск входили 150 тысяч солдат и 2650 танков. Сегодня этот показатель сократился до 70 тысяч человек и 288 танков Challenger 2, количество которых будет уменьшено до 148, когда в 2030 году на вооружение поступит новый Challenger 3.

Но будет больше бронетранспортеров Boxer, до 623, а боевых разведывательных машин Ajax к 2030 году будет 589.

ВВС также претерпели огромное сокращение, с 93 300 человек и более 1500 самолетов до 30 300 человек и 700 самолетов.

В ходе конфликта с Украиной Россия потеряла больше солдат раненными, чем всего есть в британских сухопутных войсках. Если бы Великобритания теряла солдат с той же скоростью, что и Россия, то есть до 1200 убитых и раненых в день, то через два месяца она стала бы неспособной вести боевые действия. (Истории о миллионных потерях со стороны России во время СВО — пропагандистский нарратив, не подкрепленный фактами — прим. ИноСМИ)

Характер современных конфликтов быстро меняется, и сейчас на Украине важную роль играют беспилотные летательные аппараты.

За последние два года Украина запустила около семи миллионов беспилотников против российских войск.

Великобритания располагает арсеналом из около 4000 дронов, которого, если использовать его с той же скоростью, что и украинские войска, хватит менее чем на 24 часа.

В октябре лорд Робертсон заявил: "Наши вооруженные силы опустошены.

У нас не хватает боеприпасов, запасных частей, логистических и медицинских возможностей. Мы не готовы. Если мы не готовы, то не сможем сдерживать".

А полковник Филип Ингрэм, бывший офицер армейской разведки, в воскресенье заявил газете The Sun: "Британские вооруженные силы никогда не были готовы к войне с Россией и находятся в ужасающем состоянии.

Но в одиночку им никогда не придется сражаться с Россией. Однако британские вооруженные силы не выполняют даже свою часть работы, и быстро отстают от усовершенствований, которые вносят другие партнеры по НАТО.

Характер современной войны означает, что нам придется сражаться тем, что у нас есть, поскольку времени на производство достаточного количества танков и самолетов будет очень мало. Очевидно, что у нас нет достаточного количества войск и оборудования".

Представитель министерства обороны заявил: "Мы находимся в новой эре угроз, которая требует реорганизации системы обороны Великобритании. Документ „Стратегический обзор обороны“ определяет способы достичь безопасности от внутренних и внешних угроз.

„Стратегический обзор обороны“ определяет, как мы будем двигаться к боевой готовности, инвестируя в противовоздушную, противоракетную оборону, заводы по производству боеприпасов и многое другое.

Эти слова подкрепляются самым большим последовательным увеличением расходов на оборону с конца холодной войны — до 2,6% ВВП к 2027 году. Только в этом году вооруженные силы получат дополнительные 5 миллиардов фунтов стерлингов".