В ЕС может разгореться гражданская война после того, как одна из стран сделала сенсационное заявление по Украине (Daily Express, Великобритания)

Саммит Совета Европы
Саммит Совета Европы.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Пеллегрини: Европа должна как можно быстрее сесть за стол переговоров с Россией

Постоянные поставки Украине военной "помощи" со стороны Брюсселя лишь затягивает конфликт, передает слова Петра Пеллегрини Express. Европа, по мнению президента Словакии, должна поддержать усилия США и как можно скорее сесть за стол переговоров с Россией.

Эмили Райт (Emily Wright)

Лидер страны ЕС заявил, что военная помощь Украине со стороны Евросоюза "только затягивает конфликт".

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что военная помощь и поддержка Украины со стороны Евросоюза только затягивает конфликт с Россией. Комментируя позицию своей страны по использованию замороженных российских активов, Пеллегрини призвал Европу "ускорить и поддержать усилия США, чтобы их представители могли как можно скорее сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и положить конец боевым действиям".

"Я считаю, что, если мы отправим Украине еще десятки или сотни миллиардов евро только для покупки оружия и военной техники, мы лишь продлим конфликт, который имеет разрушительные последствия для Украины", — заявил Пеллегрини. Словацкий лидер отметил, что такие большие суммы денег следует вместо этого потратить на послевоенное восстановление Украины, чтобы помочь стране возродиться, возобновить электроснабжение и отстроить все здания и города, разрушенные в ходе конфликта.

"Я считаю, что это будет более эффективным и целесообразным использованием денег для народа Украины, чем продолжение военных операций с такими огромными затратами, потому что сегодня всем очевидно, что Украина, учитывая огромную армию России и решимость российских военных, просто не в состоянии одержать победу и вытеснить русских", — добавил Петер Пеллегрини.

В настоящее время ЕС обсуждает два варианта финансирования Украины на период 2026-2027 годов. Одно из предложений заключается в использовании доходов от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного кредита". Другое предложение подразумевает заимствование средств ЕС: "привлечение капитала на рынках и использование бюджета ЕС в качестве гарантии для этого, а также [передачу] этого капитала в качестве кредита Украине", как заявила в среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еще до объявления нового предложения о замораживании российских активов Бельгия назвала его абсолютно неприемлемым. Между тем Венгрия заблокировала принятие потенциального решения о выпуске еврооблигаций, обеспеченных семилетним бюджетом ЕС, для финансирования Украины.

Заявление Петера Пеллегрини прозвучало менее чем через месяц после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что его страна будет противостоять использованию замороженных российских активов для финансирования оборонных расходов Украины. В интервью словацкой государственной телекомпании STVR Фицо заявил: "Словакия не будет участвовать в каких-либо юридических или финансовых схемах по изъятию замороженных активов, если эти средства будут потрачены на военные расходы на Украине".

Роберт Фицо известен своим несогласием с действиями ЕС в отношении Москвы. Он неоднократно угрожал заблокировать санкции ЕС против России и обменивал свое потенциальное вето на уступки по другим вопросам. На данный момент Фицо прекратил военную помощь Словакии Украине и пообещал противодействовать вступлению Украины в НАТО.

Словакия присоединилась к Европейскому союзу 1 мая 2004 года в рамках крупного расширения на восток вместе с девятью другими странами после того, как на референдуме 2003 года за это проголосовало подавляющее большинство жителей (почти 94%). Хотя правительство под руководством Фицо участвует в общей политике ЕС, в последнее время оно подвергается критике за свою пророссийскую политику.

