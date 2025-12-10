Войти
Военное обозрение

В Китае нашли способ извлечения бора из морской воды для гиперзвукового оружия

Источник изображения: topwar.ru

Вдохновлённая исследованиями в области «новых устойчивых технологий» команда китайских учёных разработала единую систему, использующую солнечную энергию для извлечения бора.

Учёные из Северо-Западного университета авиации и космонавтики КНР разработали инновационную технологию извлечения и сбора такого химического элемента как бор из морской воды.

Бор — лёгкий элемент, используемый в качестве твёрдого топлива в прямоточных воздушно-реактивных двигателях некоторых современных китайских гиперзвуковых систем.

Стоит отметить, что редкоземельные магниты из сплава неодима, железа и бора широко используемые в промышленности и военном деле. Они привлекли особое внимание на фоне продолжающейся торговой напряжённости из-за критически важных минералов.

Китай предъявляет самый высокий спрос на бор в мире, но не является его крупным производителем. Турция и США производят большую часть борных минералов в мире. Теперь же Китай получает возможность войти в число мировых лидеров по производству бора, активно используемого для производства редкоземельных магнитов. Соответственно, его сохраняющаяся зависимость от импорта бора для создания гиперзвукового оружия может быть сведена к нулю, как только технология выйдет на промышленный уровень.

Морская вода содержит бор в различных концентрациях. Но они малы для его извлечения обычными методами. Новый метод, а он держится в секрете, позволит, как считают в упомянутом китайском университете, решить проблему.

