В Москве запущено тестовое производство фотонных чипов нового поколения. Производство рассчитано на 500 тыс. фотонных чипов в год

В Москве запущено тестовое производство фотонных интегральных схем (ФИС) — ключевых компонентов для высокоскоростных систем передачи и обработки данных. Новый производственный комплекс рассчитан на выпуск до 2 тыс. кремниевых пластин и до 500 тыс. фотонных чипов ежегодно, в зависимости от их топологии и назначения.

По словам министра промышленности и торговли Антона Алиханова, проект получил государственную поддержку в объёме 2,512 млрд рублей в рамках программы развития критически значимых технологий. Он отметил, что запуск собственного производства ФИС позволит заместить зависимость от зарубежных компонентов, необходимых для телекоммуникаций, вычислительных систем и современной сенсорики.

Фактически речь идет о развитии новой индустриальной ниши, которая в мире рассматривается как одна из опор будущей цифровой экономики, — подчеркнул Алиханов.