Northrop Grumman представила боевой дрон Talon, который может действовать в связке с истребителем

Talon

Northrop Grumman совместно с компанией Scaled Composites в рамках программы ССА продолжают разработку дрона Talon, готовя его в качестве ведомого для истребителей 5-го поколения F-35 и F-22. Спустя 15 месяцев со старта проекта разработчики представили прототип, которому предстоит совершить первый полет во второй половине 2026 года.

Цель разработчиков из Northrop Grumman — создание дешевого и одновременно качественного БПЛА с перспективой его дальнейшего экспорта. Talon выполнен по схеме «лямбда-крыло» с V-образным оперением. Он оснащен турбореактивным двигателем и использует стелс-элементы. Поставив целью уменьшение стоимости, инженеры Northrop Grumman на 50 % уменьшили количество деталей в конструкции, что позволило облегчить беспилотник на 450 кг и почти на треть увеличить скорость производства по сравнению с первоначальным планом. Помимо ВВС США к Talon уже проявляют интерес другие рода войск и иностранные заказчики.

Talon

Александр Агеев