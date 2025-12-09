Войти
Техкульт

Northrop Grumman представила боевой дрон Talon, который может действовать в связке с истребителем

369
0
0

Talon

Northrop Grumman совместно с компанией Scaled Composites в рамках программы ССА продолжают разработку дрона Talon, готовя его в качестве ведомого для истребителей 5-го поколения F-35 и F-22. Спустя 15 месяцев со старта проекта разработчики представили прототип, которому предстоит совершить первый полет во второй половине 2026 года.

Цель разработчиков из Northrop Grumman — создание дешевого и одновременно качественного БПЛА с перспективой его дальнейшего экспорта. Talon выполнен по схеме «лямбда-крыло» с V-образным оперением. Он оснащен турбореактивным двигателем и использует стелс-элементы. Поставив целью уменьшение стоимости, инженеры Northrop Grumman на 50 % уменьшили количество деталей в конструкции, что позволило облегчить беспилотник на 450 кг и почти на треть увеличить скорость производства по сравнению с первоначальным планом. Помимо ВВС США к Talon уже проявляют интерес другие рода войск и иностранные заказчики.

Talon

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 09:18
  • 1
Названа главная проблема американского B-21
  • 09.12 06:55
  • 1
Комментарий к "В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами"
  • 09.12 04:29
  • 11890
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.12 03:06
  • 0
Комментарий к "Стало известно о «глохнущем на одно ухо» Patriot"
  • 09.12 02:28
  • 4
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 08.12 19:32
  • 0
Еще один (технический)ответ на "Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 08.12 17:20
  • 0
Инфантилизм западных элит и его возможные последствия
  • 08.12 17:10
  • 0
Рубеж преткновения
  • 08.12 16:17
  • 19
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 08.12 13:00
  • 9
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 08.12 11:53
  • 2
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска
  • 08.12 09:29
  • 1
«Герани» с ракетами осложнили использование ВС ВСУ истребителей F-16
  • 08.12 09:22
  • 34
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 08.12 03:57
  • 0
Ответ на "«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 07.12 19:28
  • 1
«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?