В 2026 году испытают оборудование для обеспечения безопасности Северного морского пути

Испытание оборудования, которое обеспечит безопасность портовой инфраструктуры и судов, следующих по акватории Большого Северного морского пути (БСМП), запланировано на 2026 год. Как сообщает Sudostroenie.info, этот вопрос обсуждался на заседании комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных промышленных предприятиях ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", где также утвердили состав рабочей группы по данному направлению для подготовки решений по защите судов и акваторий БСМП от беспилотных угроз, а также для борьбы с загрязнением вод.

В состав рабочей группы вошли эксперты холдинга "Сибер" госкорпорации "Ростех", АО "Ремвооружение" (в составе холдинга "РТ-Капитал" также входит в "Ростех"), Российской академии наук, Государственного университета управления, Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ", МГУ им. М.В. Ломоносова, а также члены ученого совета при Совете безопасности РФ и представители бизнес-сообщества.

Северный морской путь Barentsobserver.com

Представители холдинга "Ремвооружение" рассказали изданию, что по итогам испытаний оборудования наиболее перспективные предложения направят в Морскую коллегию РФ и госкорпорацию "Росатом".

Кроме того, планируется сформировать и передать в министерство транспорта предложения по финансированию мер комплексной безопасности Большого Северного морского пути. В будущем году также планируют внедрить системы радиоэлектронного противодействия в портах и на судах, проходящих по БСМП.

Холдинг "Ремвооружение" будет представлен в проекте АО "171 отдельное конструкторско-технологические бюро" ("171 ОКТБ"). Предприятие обладает компетенциями в области разработки, эксплуатации и модернизации морских судов и инфраструктуры в условиях Арктики.