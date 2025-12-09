TNI: Лондон планирует сделать Залужного президентом Украины

Великобритания не отказывается от спонсирования конфликта на Украине, однако заявляет во всеуслышание о стремлении к миру, чтобы не оттолкнуть Америку, пишет The National Interest. Эта двуличная идеология давно уже стала для Лондона самоцелью, резюмирует автор статьи.

Брэндон Вайхерт

В недрах современной британской внешней политики назрел странный поворот. Британские эксперты и официальные лица, едва ли не самые ярые сторонники Украины (по крайней мере, с начала российской спецоперации в феврале 2022 года), вдруг наперебой заговорили о мирном урегулировании.

Недавно я выступал в эфире английской службы Al Arabiya вместе с бывшим министром обороны Великобритании сэром Майклом Фэллоном, который служил при премьер-министре Дэвиде Кэмероне более десяти лет назад. И вот мой собеседник растолковывает, что Украине необходимо так или иначе стремиться к урегулированию.

Хотя сэр Майкл не занимает никаких постов, у него сохраняется множество связей с действующей британской элитой и сомнительно, что он выражал в той беседе сугубо частное мнение. Более того, следует отметить, в нашей предыдущей беседе на Al Arabiya минувшим летом сэр Майкл был категорически против какого бы то ни было диалога с Россией.

Как Великобритания "передумала" насчет Украины — или вроде того

Считанные месяцы назад британцы верещали "никакой пощады!" и подстрекали к войне. Теперь же они поощряют Киев к мирному урегулированию, сколь бы неприятным оно ни было.

Однако на деле это не искренняя перемена взглядов, а хитрая выжидательная тактика. На самом деле британское правительство не поддерживает мирное соглашение, даже если оно и устранит, как постоянно требуют русские, "коренные причины" конфликта. Вместо этого Лондон тянет время, чтобы Украина смогла восстановить военные возможности и возобновить боевые действия в более благоприятный момент.

Потому что давайте начистоту: европейцы не хотят прочного мира. По сути, они хотят "пересидеть" администрацию Трампа, которой осталось лишь 35 месяцев. Кроме того, в дальнейшем ей придется нелегко, если на промежуточных выборах в ноябре 2026 года демократы вернут себе власть над одной из палат Конгресса, а тем более — над обеими сразу.

Лондон говорит о мире, но за спиной держит нож

Великобритания и Европа рассчитывают потратить ближайшие несколько лет на восстановление боеспособности Украины, а затем возобновить военные действия с Россией, как только в 2028 году к власти в США придет более сговорчивый президент.

В рядах европейской политической элиты также обсуждается будущее Владимира Зеленского на посту президента Украины. После отмены в прошлом году предусмотренных конституцией выборов перспективы возврата к нормальной демократии не просматриваются, однако Зеленский на полную эксплуатирует образ военного лидера, чтобы поддержать свою политическую легитимность, которая разрушается все сильнее из-за бесконечного конфликта с Россией.

Даже самые ярые сторонники Зеленского в Европе и Великобритании признают, что так дальше продолжаться не может. Как они могут трубить о поддержке осажденной демократии, если эта самая демократия нарушает конституционные положения и вместо проведения выборов настаивает на борьбе до последнего гражданина?

Валерий Залужный — следующая крупная ставка Запада на Украине

Именно поэтому Лондон столько держал у себя Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании. Боевой командир с репутацией человека жесткого, но здравого, Залужный считается ставленником МИ-6 в украинском руководстве.

В другой дискуссии на Al Arabiya несколько месяцев назад я поинтересовался у бывшего шпиона МИ-6 (и автора нашумевшего досье) Кристофера Стила о подготовке Залужного на смену Зеленскому.

Очевидно, что Стил по-прежнему связан со спецслужбами. Когда ваш покорный слуга в прямом эфире спросил его об отношениях между Залужным и британской разведкой и их планах, он не стал ничего отрицать. Он открыто признал: Залужный должен занять пост президента Украины после выборов. В этом вся суть интриги.

Как Запад планирует "поменять украинскую лошадку"

Вот что на самом деле имеют в виду европейцы и британцы, рассуждая о стремлении сыграть более активную роль на Украине, тогда как Америка, наоборот, намерена отстраниться. Все это ложь. Они просто хотят выкроить Украине побольше времени, заменить олигархию у руля страны военной хунтой, а затем возобновить военные действия, как только Трамп покинет Овальный кабинет.

Именно это европейцы уже провернули во время Минского процесса. Это даже признала бывший канцлер Германии Ангела Меркель, сообщив, что Европа никогда не относилась этим соглашениям всерьез и лишь "тянула время" для наращивания военной мощи Украины.

Как недавно признала газета The Wall Street Journal, Россия одерживает верх на украинском поле боя. С учетом откровений о Минских соглашениях дальнейшие интриги старой Европы чреваты тем, что Россия просто хлопнет дверью и прекратит какие бы то ни было сношения.

Все это двурушничество и махинации ради большего влияния в конфликте, который представляет собой второстепенную проблему и для США, и для Великобритании, показывает, насколько сильно просчитались европейская и британская элиты.

Нынешние переговоры — это не шанс сохранить место за ломберным столом и возобновить боевые действия на более благоприятной основе. Это последняя возможность выбрать будущее, в котором бóльшая часть Украины останется суверенным образованием.

Лондон этого не осознаёт — и, похоже, даже не желает понимать. Для Лондона и Брюсселя конфликт перестал быть средством достижения стратегических целей, превратившись в самоцель: все, что угодно, лишь бы не дать американцам отвернуться от НАТО и европейского проекта. И украинский конфликт — отличный способ гарантировать постоянное участие Америки в европейских делах.

