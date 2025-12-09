Войти
ЦАМТО

Нидерланды выделят дополнительно 700 млн. евро на военную помощь Украине в 2026 году

Флаги Нидерландов и Украины
Флаги Нидерландов и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 8 декабря. Нидерланды выделят дополнительно 700 млн. евро на военную помощь Украине в 2026 году. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в письме кабмина парламенту.

Ранее члены парламента Нидерландов по предложению левого блока попросили кабмин выделить на военную поддержку Украины в 2026 году дополнительно 2 млрд. евро.

"В качестве первого шага в реализации этого предложения… в общей сложности 700 млн. евро будут использованы для поддержки Украины", – говорится в ответном письме кабмина на предложение.

Как отмечается, в начале 2026 года правительство рассмотрит вопрос о дальнейших мерах по реализации данного предложения.

Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявлял, что вновь выделит Украине помощь в размере 3,5 млрд. евро на 2026 год.

Объем уже реализованной военной помощи Киеву составил почти 8,7 млрд. евро. Правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 млрд. евро на военную поддержку Украины с начала российской спецоперации в 2022 году, отмечает агентство.

