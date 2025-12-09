Войти
США планируют выделить до 200 млн. долл. на израильские системы ПРО в 2026 ф.г.

Комплекс противоракетной обороны "Хец-3" (Arrow 3)
Комплекс противоракетной обороны "Хец-3" (Arrow 3).
Источник изображения: https://www.defensedaily.com/

ЦАМТО, 8 декабря. Проект оборонного бюджета США на 2026 ф.г. предусматривает выделение до 200 млн. долл. на израильские системы ПРО, однако финансирование будет возможно только при условии значительного участия в их производстве американской промышленности.

Это следует из документа, оказавшегося в распоряжении "РИА Новости".

"Предусматривается выделение до 200 млн. долл. на системы ПРО Iron Dome, David’s Sling и Arrow 3, при этом устанавливается жесткое требование о значительном со-производстве с участием американской промышленности, не менее 50% для David’s Sling и Arrow 3, прежде чем средства смогут быть предоставлены правительству Израиля", – говорится в документе.

