Конгресс США предложил добавить в оборонном бюджете на 2026 ф.г. 1,7 млрд. долл. на программу Patriot

ЦАМТО, 8 декабря. Законопроект о расходах на оборону США в 2026 ф.г. предполагает увеличение финансирования программы Patriot более чем на 1,7 млрд. долл.

Это следует из текста документа, предложенного палатой представителей конгресса США, передает "РИА Новости".

Наращивание финансирование достигнуто за счет 1,2 млрд. долл., ассигнованных на общее увеличение программы Patriot, 366 млн. долл. на ресертификацию ракет PAC-3 MSE и 173,6 млн. долл. на модернизацию ракет Patriot более ранних версий, говорится в проекте бюджета.

ЗУР MSE (Missile Segment Enhancement) представляет собой усовершенствованную версию ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3), которая предназначена для перехвата и уничтожения различных воздушных угроз.