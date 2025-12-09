Новая стратегия нацбезопасности США: теперь Европа лишь второстепенный проблемный вопрос (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

NZZ: новая стратегия нацбезопасности Трампа поощрит Россию продолжать СВО

Новая стратегия национальной безопасности радикально пересматривает приоритеты американской внешней политики, пишет Neue Zürcher Zeitung. Нынешнюю администрацию США интересует не борьба с Россией и Китаем, а решение гораздо более практических проблем.

Кристиан Вайсфлог

Приоритеты американской политики безопасности при Дональде Трампе кардинально изменились. Новый стратегический отчет наглядно это подтверждает: Вашингтон смотрит на Европу через призму противоречий, недоверия и национализма.

Американские администрации обязаны перед Конгрессом формулировать политику безопасности в специальном докладе. В минувший четверг Трамп представил 33-страничный отчет по стратегии национальной безопасности. Документ весьма показателен: главной угрозой названа не "агрессивная внешняя политика Кремля", а европейская миграционная политика.

"Через несколько десятилетий некоторые государства НАТО перестанут быть европейскими", — говорится в отчете. Отсюда, по логике авторов, возникает сомнение, будут ли эти страны и дальше понимать необходимость союза с США так же, как первоначальные подписанты Североатлантического договора. В отчете поэтому говорится об угрозе "цивилизационного исчезновения ЕС". Основа трансатлантической солидарности, по-видимому, для администрации Трампа состоит не столько в общих либеральных ценностях, сколько в общности цвета кожи.

Помощь "здоровым нациям"

Одновременно в отчете упреки звучат не в адрес российского лидера Владимира Путина, а в адрес европейцев — в недостаточном стремлении к миру на Украине. "Администрация Трампа не согласна с европейскими правительствами, питающими нереалистичные ожидания в отношении военных действий", — отмечается в американском документе. Более того, утверждается, что власти в Европе подавляют стремление большинства к миру, ограничивая свободу мнений и демократию.

В целом американская стратегия производит противоречивое впечатление. С одной стороны, Европа расположена внизу списка приоритетов. Сначала в докладе разбирается взаимодействие с Латинской Америкой и Азией. После многих лет пренебрежения США намерены вновь отстаивать доктрину Монро (внешнеполитическая концепция, согласно которой США считали себя вправе вмешиваться во внутренние дела стран Западного полушария — прим. ИноСМИ) и "обеспечивать первенство Америки в западном полушарии", говорится в документе. С другой стороны, там же подчеркивается: "Европа сохраняет стратегическую и культурную значимость для Соединенных Штатов". Отказаться от старого континента Америка не может: "Нам нужна сильная Европа, чтобы не дать противникам в ней доминировать".

Под "сильной Европой" администрация Трампа, впрочем, понимает не углубление интеграции с ЕС, например, по линии НАТО. США должны "помочь Европе встать на собственные ноги и действовать как группе суверенных наций", устанавливает американская стратегия. Чтобы этого добиться, Вашингтон хочет "в европейских странах взращивать сопротивление нынешнему курсу Брюсселя". Так, по замыслу авторов, ЕС вернется "на верный путь".

Проще говоря, речь идет о поддержке "патриотических партий", а также нелиберальных и отрицательно настроенных к миграции правительств по образцу Венгрии. С этой целью администрация Трампа намерена "укреплять здоровые нации Центральной, Восточной и Южной Европы посредством торговли, поставок вооружений, политического сотрудничества и культурного обмена".

То есть, с одной стороны, Вашингтон требует, чтобы Европа сама отвечала за свою безопасность. С другой — поощряет националистические силы на континенте, которые нередко отличаются близостью к России и выступают против углубления европейского сотрудничества. При этом американская администрация практически не оставляет прежним союзникам времени на адаптацию к новым реалиям. В последние дни США довели до европейских партнеров по НАТО, что к 2027 году они должны сами обеспечивать оборонные нужды — от обычной противоракетной обороны до получения разведданных.

Радостная весть для Путина

Все это, вероятно, лишь подстегнет Владимира Путина продолжать военные действия против Украины. Возможное вступление Украины в НАТО, похоже, уже снято с повестки. Согласно новой стратегии безопасности, НАТО "больше не должна постоянно расширяться". В принципе Трамп такими сигналами может осложнить поиск мира на Украине: чтобы идти на компромиссы по территориальным вопросам, Киеву нужны убедительные гарантии безопасности со стороны США. Однако даже сама Европа, кажется, теперь может рассчитывать на американскую защиту лишь в ограниченной степени.

Контраст со стратегией безопасности администрации Джо Байдена не может быть сильнее. Предшественник Трампа объявил обострившееся соперничество между демократиями и авторитарными режимами историческим вызовом. По мнению Байдена, Китай и Россия "ревизионистской внешней политикой" угрожают миру во всем мире. Он понимал, что исход кризиса на Украине определит победителя в глобальном противостоянии. В стратегии Байдена 2022 года сказано: "Коллапс международного порядка в одном регионе в конечном счете подвергнет риску и другие".

Байден считал продвижение и защиту демократии во всем мире ключевой целью США. Америка, по его замыслу, должна служить образцом демократического государства. В стратегии администрации Трампа этого почти не видно. Вашингтон по-прежнему обещает защитить Тайвань от китайского вторжения. Но в первую очередь речь идет не о выживании демократии на острове. В докладе прежде всего подчеркивается лидерство Тайваня в производстве полупроводников и экономическая значимость Южно-Китайского моря для торгового судоходства.

Зато на первом месте в списке приоритетов у Трампа в сфере безопасности — миграция. В докладе говорится: "Эра массовой миграции закончилась. Кого и сколько страна впускает на свою территорию, неизбежно определит ее будущее".