The Telegraph: темпы наступления России стали максимальными с начала СВО

В то время как Запад увяз в бесплодных спорах о мирных планах, ВСУ стремительно теряют позиции, пишет The Telegraph. Успехи на фронте укрепляют Кремль в мысли, что время работает на него. Европа в панике собирает экстренные саммиты, подспудно понимая, что ее попытки тормозить диалог между США и Россией лишь приближают победу Москвы.

Иона Клив (Iona Cleave)

Темпы продвижения российской армии — одни из быстрейших за почти четыре года спецоперации, отмечают исследователи.

Россия захватывает территорию на Украине высочайшими темпами с начала конфликта — на фоне зашедших в тупик мирных переговоров.

В ноябре армия Кремля заняла почти 520 квадратных километров территории, по данным надежной украинской картографической службы DeepState, — вдвое больше, чем месяцем ранее. По данным американского Институт изучения войны, темпы продвижения приблизились к максимальным с начала спецоперации почти четыре года назад.

Владимир Путин заявил, что освободит Донбасс в любом случае — будь то силой или за столом переговоров.

План мирного урегулирования, разработанный совместно с администрацией Дональда Трампа, предусматривал, что Киев сдаст обширные территории, однако Украина и Европа эти предложения отвергли.

Эти успехи наверняка помогут внушить Трампу, что мир должен быть заключен на условиях России и что дальнейшая военная и иная помощь Киеву — лишь пустая трата времени и средств.

В воскресенье в российском Telegram-канале появились сообщения о том, что силы Москвы захватили жилые районы к северу от города, используя небольшие группы лазутчиков для просачивания в тыл украинских войск — тактика, успешно опробованная в Покровске [Красноармейск].

Украинские военные сообщили, что ожесточенные бои продолжаются. По данным DeepState, половина города находится в спорной "серой зоне".

В субботу вечером Владимир Зеленский сообщил, что у него состоялся "долгий и содержательный" телефонный разговор с представителем Белого дома в России Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, который помогает на переговорах. Вскоре после этого телефонного разговора Путин запустил смертоносные ракеты и беспилотники по объектам ключевой инфраструктуры.

Европейские лидеры принимают отчаянные меры, поскольку поддержка Украины ослабевает, а администрация Трампа постепенно отвлекается от конфликта.

Сын Трампа, Дональд-младший, заявил на конференции по Ближнему Востоку, что его отец может отказаться от мирных переговоров в принципе.

Однако Кит Келлог, покидающий свой пост посланника США на Украине, заявил, что соглашение "по-настоящему близко". Украинские и американские переговорщики также в совместном заявлении призвали Россию продемонстрировать "серьезную приверженность долгосрочному миру", вызвав недоумение относительно перспектив соглашения.

В понедельник сэр Кир Стармер примет Зеленского на очередном раунде экстренных переговоров на Даунинг-стрит вместе с Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем.

Поспешно организованный саммит — по-видимому, не что иное, как попытка гарантировать, что Украину не "предадут" в ходе мирного процесса с Россией под руководством США. На минувшей неделе эти опасения намеками высказал Макрон.

Между тем, долгосрочная позиция США была предельно подробно изложена в пятницу в стратегии национальной безопасности Трампа. Помимо прочего, в ней он обвинил Европу в препятствовании миру на Украине.

По сравнению с предыдущими версиями из новой редакции были убраны формулировки, в которых Россия называется прямой угрозой.

Москва приветствовала изменения, заявив, что они "во многом соответствуют" ее собственной трактовке.

Угрозы немедленного краха нет

За последние недели российские войска продвинулись вперед на нескольких фронтах. После того, как Украина бросила часть своих лучших бригад и подразделений беспилотников на удержание Красноармейска, российские войска смогли растянуть ресурсы Киева вдоль тысячекилометрового фронта, оголив уязвимые места на юго-востоке и на севере.

В результате Москва добивается стабильных в южной Запорожской области и близка к захвату Купянска на северо-востоке (Минобороны отчиталось о полном контроле над Купянском 20 ноября — прим. ИноСМИ), ключевого опорного пункта, который подвергался ударам в течение двух лет.

Ожидается, что продвижение замедлится

Аналитики полагают, что России может потребоваться несколько лет, чтобы захватить остальную часть Донбасса — столь желанный трофей Путина надежно защищен "городами-крепостями" Краматорском и Славянском.

Ожидается, что с наступлением зимы темпы продвижения России замедлятся. И все же Путин приказал российским военным готовиться к зимним боям, подав Вашингтону сигнал, что от своих территориальных требований он не отступится.

Россия контролирует 19,2% территории Украины и, по мирному плану, разработанному Вашингтоном и Москвой в соавторстве в прошлом месяце, потребовала от Киева сдать весь Донбасс целиком. Она также хочет, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО и значительно сократила свои вооруженные силы.

Эти предложения всколыхнули бурю негодования в Киеве и европейских столицах, которые продавили смягченное альтернативное предложение. Однако Путин на прошлой неделе его отверг.