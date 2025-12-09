«Закрывает критический пробел в обороне»: ФРГ приняла на вооружение ЗРК AWS-G

Источник изображения: topwar.ru

Бундесвер получил первый ЗРК AWS-G (Arrow Weapon System for Germany), созданный при участии США на основе израильской противоракетной системы Arrow 3. Это ознаменовало принятие на вооружение немецких войск нового типа зенитных боевых систем.

Местом дислокации ЗРК станет Шеневальде, расположенный недалеко от Берлина. В последующем Германия намерена прикрыть этим комплексом ряд других территорий и в конечном итоге создать противовоздушный зонт надо всей страной.

В командовании считают, что развёртывание AWS-G позволит поражать цели вне атмосферы Земли на высоте более 100 км. На сайте Минобороны говорится о высоком боевом потенциале нового комплекса:

Германия находится под угрозой воздействия дальнобойных баллистических систем, таких как новая российская ракета «Орешник». До закупки Arrow ФРГ была беззащитной перед этой стратегической угрозой.

AWS-G будет представлять собой верхний этаж немецкой многослойной ПВО, занимая уровень выше ЗРК Patriot и IRIS-T SLM. Комплекс состоит из пункта управления, РЛС и ПУ для отстрела ЗУР Arrow 3. Основным производителем является израильский концерн IAI. Новые батареи будут подчиняться Люфтваффе. В ВВС отметили по этому поводу:

С помощью ракеты Arrow 3 мы получаем возможность экзоатмосферного противодействия и закрываем критический пробел в обороне. Германия обретает возможности ПРО, которыми на сегодняшний день обладают лишь несколько стран.

Как указывается, система предназначена для реагирования на угрозы, время подлёта которых составляет всего несколько минут.