Япония ведет переговоры с Филиппинами по вопросу экспорта ЗРК Type-03 Chu-SAM

Type 03 Chu-SAM
ЗРК Type 03 Chu-SAM.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 8 декабря. Япония ведет неофициальные переговоры с Филиппинами по вопросу экспорта зенитного ракетного комплекса средней дальности Type-03 Chu-SAM.

Как сообщает Kyodo News со ссылкой на несколько источников в правительстве, Токио и Манила уже обменялись мнениями о потенциальной сделке. Филиппинская сторона выразила заинтересованность в приобретении данного комплекса для своих Вооруженных сил.

Япония начала неофициальные переговоры с Филиппинами о возможном экспорте ЗРК Type-03, известного как Chu-SAM, в связи с тем, что правительство премьер-министра Санаэ Такаити продвигает планы по снятию ограничений на экспорт продукции военного назначения.

Переговоры проходят на фоне подготовки администрации Такаити к отмене действующего правила, ограничивающего экспорт продукции военного назначения (ПВН) пятью небоевыми категориями: спасательные средства, транспорт, оповещение, разведка и разминирование. Официальное решение ожидается в первой половине 2026 года.

Как сообщается, после принятия этого решения Япония, вероятно, начнет более детальные переговоры по экспорту системы Chu-SAM. Эта зенитная ракетная система в настоящее время находится на вооружении Сухопутных сил самообороны Японии и предназначена для перехвата самолетов и крылатых ракет.

Агентство Kyodo отметило, что планируемый пересмотр ограничений по экспорту ПВН будет осуществляться Советом национальной безопасности Японии под председательством премьер-министра Такаити без необходимости внесения каких-либо изменений в действующее законодательство. Правящая коалиция, сформированная Либерально-демократической партией и Японской инновационной партией, включила отмену ограничения на экспорт ПВН в свое политическое соглашение. Разрешение на экспорт ЗРК ознаменовало бы собой кардинальное изменение послевоенной политики Японии в сфере оборонного экспорта.

При Такаити позиция правительства в отношении оборонного экспорта стала более решительной. Широко распространено мнение, что администрация стремится ускорить участие Японии в международных оборонных партнерствах, разрешив экспорт более современных систем.

Система Type-03 Chu-SAM, изначально разработанная для защиты ключевых военных и инфраструктурных объектов от воздушных угроз, представляет собой одну из наиболее эффективных японских систем ПВО. В настоящее время разрабатывается ее модернизированная версия, способная перехватывать баллистические и гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, завершение разработки которой запланировано на 2028 финансовый год.

Япония впервые ослабила введенный ею запрет на экспорт вооружений в 2014 году, разрешив поставки оборудования при соблюдении строгих условий. Недавно, в 2023 году, Япония экспортировала в США ракеты для ЗРК "Пэтриот", произведенные на японских предприятиях, создав тем самым прецедент для экспорта готовых ракетных систем.

