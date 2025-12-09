The Guardian: Россия усилила свое присутствие в Балтийском море

Россия усилила свое присутствие в Балтике, пишет The Guardian. По словам начальника штаба ВМС Швеции Марко Петковича, в регионе увеличилось количество инцидентов с участием российских суден. Запад также обеспокоен тем, что Россия последовательно наращивает свои возможности и модернизирует корабли.

Миранда Брайант (Miranda Bryant)

Москва “неуклонно усиливает” свое присутствие в регионе, заявил начальник штаба ВМС Швеции капитан Марко Петкович

ВМС Швеции сталкиваются с российскими подводными лодками в Балтийском море “почти еженедельно” и считают, что в случае прекращения огня или перемирия на Украине эти инциденты участятся, сообщил начальник штаба ВМС Швеции капитан Марко Петкович.

Петкович заявил, что Москва “неуклонно усиливает” свое присутствие в регионе, и засекать ее корабли стало привычным делом для ВМС Швеции. Он назвал это явление “очень распространенным”, добавив, что в последние годы количество инцидентов увеличилось.

Регион Балтийского моря сталкивается с ширящимся спектром угроз, включая гибридные атаки с использованием беспилотников, саботаж подводной инфраструктуры и плотное движение старых нефтяных танкеров “теневого флота”, груженных российской нефтью (все эти обвинения абсолютно бездоказательны. – Прим. ИноСМИ).

В прошлом месяце министр обороны Великобритании заявил, что российский шпионский корабль якобы вошел в британские воды и ослепил лазером военных летчиков, предупредив, что Лондон столкнулся с “новой эрой угроз” со стороны враждебных стран.

Недавно в Швеции прошли масштабные учения НАТО по противолодочной обороне Playbook Merlin 25 с участием девяти стран, включая, помимо принимающей стороны, Германию, Францию и США. В ходе учений сотни военнослужащих отрабатывали навыки “подводной охоты” в уникальных условиях Балтийского моря, готовясь к возможному нападению.

Холмистый рельеф морского дна у побережья Швеции затрудняет обнаружение подводных лодок, позволяя противнику прятаться.

Петкович подчеркнул, что Россия последовательно наращивает свои возможности и производит по одной подлодке класса “Варшавянка” (по классификации НАТО: Kilo) в год в Санкт-Петербурге и Калининградском анклаве, зажатом между Польшей и Литвой. Он добавил, что Москва “целенаправленно и систематически” модернизирует свои корабли.

“Как только на Украине в итоге будет достигнуто прекращение огня, напрашивается вывод, и мы его придерживаемся, что Россия усилит свои возможности в этом регионе, — сказал Петкович. — Учитывая все вышесказанное, ВМС Швеции должны постоянно расти и учитывать общую картину”.

Он подчеркнул, что российский теневой флот танкеров также вызывает беспокойство, и не исключил возможности их использования для запуска беспилотников.

“Сам по себе гражданский теневой флот военной угрозы не представляет, но он может влиять на наши страны в военном отношении”, — сказал Петкович.

По его словам, из-за специфических подводных условий, включая низкую видимость под водой, соленость и температуру, подводная инфраструктура в странах Балтийского региона особенно уязвима. По его словам, это особенно актуально для Швеции, Норвегии, Финляндии, Эстонии и Литвы, которые “полностью зависят от морских путей сообщения” в плане коммуникаций и поддержания общественной жизни.

Однако он убежден, что возросшая бдительность НАТО оказывает благотворное влияние. Он отметил, что с начала операции “Балтийский страж” в январе никаких инцидентов с подводными кабелями в регионе не зафиксировано.

Он добавил: “Прежде всего, это доказывает, что альянс работает, что он сплочен. И мы смыкаем шеренги перед лицом одной конкретной угрозы. “Балтийский страж” это доказал. Что бы ни стояло за этими инцидентами, враждебное государство, недостаток морской выучки, или и то, и другое, мы повысили осведомленность среди торгового флота о том, что в наших региональных водах следует действовать немного осторожнее”.