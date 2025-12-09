TNI: Германия подготовила подробный план по на случай войны с Россией

Германия подготовила план на случай войны с Россией, пишет TNI. Документ растянулся на 1200 страниц. Однако в нем не учитывается то, что страна просто не потянет такое столкновение, а большая часть ее граждан не желает воевать за ФРГ.

Брэндон Вайхерт

Просочившийся в сеть документ OPLAN DEU, где описывается, как Германия станет центром военного планирования НАТО против России, — увлекательный пример самообмана.

Несколько лет назад я придумал термин “еврофория”для неуместного оптимизма большинства европейских элит в той безрадостной геополитической ситуации, где они оказались. Это самообольщение, как правило, приводит к чрезмерной реакции и провальной военной политике — настолько, что если ее, неровен час, довести до крайности, то спасать Европу придется американцам.

Что собой представляет натовский OPLAN DEU?

OPLAN DEU, или план операции “Германия”, — красочный пример такой “еврофории”. Этот 1 200-страничный военный документ был разработан НАТО и предусматривает переброску “до 800 тысяч военнослужащих по всей Европе в случае нападения России”, согласно журналу Newsweek. Однако он напрочь оторван от политических, экономических и военных реалий современной Германии и Европы в целом.

OPLAN DEU перечисляет меры, с помощью которых Германия в случае потенциального конфликта с ядерной Россией снова превратится в прифронтовую страну. Это поистине поразительный шаг, учитывая, что всего 30 лет назад Советская Армия добровольно вывела войска из ГДР и позволила двум Германиям воссоединиться.

Вплоть до 2023 года Германия охотно поддерживала тесные торговые отношения с Москвой — особенно в энергетическом секторе. Если начистоту, то хваленое экономическое чудо Германии после окончания холодной войны (и, как следствие, экономическое процветание Европейского союза после ее окончания) — во многом следствие обильных поставок дешевых энергоносителей из России.

Те времена прошли.

OPLAN DEU — самый агрессивный и дерзкий военный план, вышедший из недр НАТО и, в частности, Германии со времен холодной войны. Джордан Кинг из Newsweek пишет, что этот план “свидетельствует об отходе от мышления мирного времени и переключении на тотальную оборону, в которую будет вовлечено все общество”.

Примечательно, что план предусматривает не только размещение в Германии ошеломляющего контингента НАТО численностью почти в миллион человек. Предполагается, что частные европейские оборонные фирмы будут “слиты” с правительственными учреждениями. Никто не осмелился спросить, что хорошего в том, чтобы превращать немецкие предприятия в военных спекулянтов, когда они могли бы запросто развивать дальше еще недавно внушительную экономику Германии за счет взаимовыгодной торговли с Россией.

И уж конечно, никто в правительстве Берлина не удосужился полюбопытствовать, поддерживает ли такой курс немецкий народ. На самом деле, аж 59% опрошенных немцев признались, что они против войны с Россией и не станут защищать Германию, даже если нее нападут русские. Едва ли это надежная основа для дальнейшего наращивания военной мощи.

С тех пор, как на Украине вспыхнули боевые действия и кто-то (а действительно, кто?) подорвал газопровод “Северный поток”, немецкая экономика ушла в штопор. Политическая система Германии полностью расшатана и решительно отошла от неолиберального политического порядка, сложившегося после окончания холодной войны и некогда безраздельно господствовавшего. Так что же творит Германия — и остальные страны НАТО, если на то пошло? Почему, несмотря на все эти непреложные факты, мы давно не были столь же близки к войне в Европе, как сегодня?

Давайте внесем ясность: просочившийся план операции хоть и называется “Германия”, это совсем не немецкое дело — отнюдь.

Парадокс OPLAN DEU: план “Германия” не понимает саму Германию

По свежим оценкам самого бундесвера, его личный состав насчитывает порядка 182 тысяч действующих военнослужащих, и в течение следующего десятилетия планируется довести их число до 250 тысяч. Невозможно себе представить, чтобы все 182 тысяч влились в состав 800-тысячного контингента НАТО, который отправится воевать с русскими на востоке.

Что касается бронетанковых войск Германии, то ее основные боевые танки Leopard 2A действительно считаются одними из самых технически совершенных и востребованных во всем альянсе. Однако в распоряжении сегодняшней Германии их имеется лишь 8% от бронетанковых войск ФРГ в 1992 году (около 340 танков против более четырех тысяч). Аналогичным образом, количество немецких гаубиц сократилось с более чем трех тысяч в 1992 году до всего 120 в 2021 году. Учитывая, роль артиллерии на украинских фронтах, это поистине тревожная статистика.

И, конечно же, все решают истребители, а численность современных ВВС Германии “просела” на 50% по сравнению с ФРГ образца все того же 1992 года!

Разумеется, в 2023 году, через год после того, как русские ввели войска на Украину, НАТО бросилась размещать новые заказы на оружие и военные платформы. Хотя в случае Германии срочность, как правило, перевешивается длительными задержками.

Перевооружение, о котором при каждом удобном случае весь последний год трубят европейские лидеры, включая берлинскую элиту, — это не более чем иллюзия и набор пустых обещаний, пополнивший бесконечный список ложных надежд и пустых жестов Европы, как только речь заходит о ее же собственной обороне. При этом европейские лидеры продолжают бить себя в грудь, виня Россию в конфликте на Украине. Французские политики и видные интеллектуалы оттирают друг дружку от микрофонов, чтобы обвинить американцев не только в “предательстве” Европы... но и в “предательстве” Украины!

Это возмутительные заявления, учитывая, что за последнее десятилетие США предоставили Украине гораздо больше военной помощи и поддержки — причем в ряде случаев в ущерб собственной национальной безопасности.

С помощью OPLAN DEU НАТО вынуждает Америку подыгрывать

После “слива” OPLAN DEU тем более неслыханно, что у кого-то поворачивается язык обвинять американцев в чем бы то ни было, кроме неуместного европоцентризма — особенно при том, что американские войска составят костяк предполагаемой армии НАТО численностью в 800 тысяч штыков на борьбу с Россией.

Вдобавок ко всему, председатель Военного комитета НАТО недавно обмолвился о превентивных ударах по России — и все это на этапе, когда американцы договариваются с Москвой о мирном урегулировании на Украине!

Да, и как раз после таких заявлений от старшего офицера альянса в распоряжение международной прессы попал засекреченный документ OPLAN DEU объемом 1 200 страниц.

По всем параметрам русские выигрывают на Украине. Несмотря на масштабные экономические санкции Запада, а также постоянные удары по энергетической инфраструктуре, российская военная машина каждые три месяца штампует столько оружия, на сколько у всего НАТО уйдет целый год.

Однако почему-то правительства Германии и ее европейских партнеров по НАТО истово верят, что смогут вступить в схватку с военной машиной России... и что, неужели победить?

Почему Европа так жаждет войны с Россией?

Вопреки всем убеждениям и страхам европейцев, на протяжении всей этой эпопеи из Москвы не поступало никаких намеков, что российское руководство планирует вынести конфликт на Украине за ее пределы. На самом деле основная часть российского контингента по-прежнему размещается в русскоязычных восточных областях Украины и Крыму.

НАТО утверждает, что к 2029 году Россия укрепит свою военную машину настолько, что сможет нанести прямой удар по Европе. Лишь немногие европейские лидеры ясно понимают, что, стоит Москве только захотеть, как она смогла бы ударить по любой точке Европы — причем неоднократно — не встретив практически никакого сопротивления. Дело в том, что русские не хотят нападать на Европу и не стремятся к масштабной войне с НАТО.

Несмотря на это, в Берлине созрел поистине фантастический фолиант в 1 200 страниц о том, как Европа спровоцирует конфликт с Россией и отрядит мощную сухопутную армию США сражаться (и умирать) за европейские интересы с ее соседом, не представляющим никакой угрозы. Единственное, чем можно объяснить это крайне пагубное развитие событий в Германии, — это все той же “еврофорией”. Похоже, что она неизлечима.