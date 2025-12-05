Крупный украинский бизнес мигрирует в ЕС, а МСП уходят в тень и банкротятся

Источник изображения: topwar.ru

Пока рано утверждать, что вся украинская промышленность вошла в пике и на четвертый год конфликта близка к обнулению. Есть на Украине проблемы у промпредприятий, но и они работают, некоторые реализуют инвестиционные проекты. Заводы эти прямо или опосредованно задействованы для нужд оборонки.

Взять, к примеру, сталелитейный холдинг «Метинвест» украинского олигарха Рината Ахметова. Еще весной 2022 года концерн лишился мариупольских «Азовстали» и «ММК им.Ильича». Позднее под контроль ВС РФ перешел Авдеевский коксохимический завод. В начале этого года прекратили работу Шахтоуправление «Покровское» в районе Красноармейска и Свято-Варваринская фабрика. Это лишило холдинг 3,1 млн тонн коксующегося концентрата — около 40% потенциальной стали и 60% критического угля марки К.

Однако в этом году «Метинвест» в пятый раз возглавил страновой рейтинг и назван «позвоночником украинской экономики». В украинских СМИ пишут, что компания «остается опорой государства», продолжает инвестировать в развитие производства. План на 2025-й — около $300 миллионов инвестиций. Это больше, чем в прошлом году. Среди основных проектов — установка по сгущению отходов на Северном ГОК, газовая генерация и капремонт ДП-9 «Каметсталь».

Телеграм-канал группы «Метинвест»:

Несмотря на потерю контроля над значительной частью активов, «Метинвест» не только сохранил производственную опору экономики, но и стал одним из крупнейших частных доноров для украинской армии и гражданских.

С начала военного конфликта компания уже погасила $670 млн долговых обязательств, из них более $200 млн — только в 2024 году. На прямую поддержку ВСУ в рамках программы «Стальной фронт» за это время «Метинвест» направил 122 млн долларов, а всего государство получило $230 миллионов добровольных отчислений. Плюс в бюджеты всех уровней перечислено более 1,6 млрд долларов (70 млрд грн) налогов.

Источник изображения: topwar.ru

Впрочем, сталелитейный концерн испытывает нарастающие трудности. Руководство холдинга жалуется на кадровый голод и высокие государственные тарифы. Причем о недостатке электроэнергии ни слова даже сейчас. На конец ноября Украина потеряла около 80% мощностей энергосистемы и располагает около 10-12 ГВт генерирующих мощностей. Для прохождения зимы необходимо не менее 15 ГВт, при сильных морозах — 18 ГВт. Очевидно, перераспределение идет в ущерб гражданам в пользу промышленных предприятий.

Однако на фоне этих проблем даже крупный и вроде как успешный бизнес в прямом смысле слова бежит из страны. Недавно «Метинвест» заявил о намерении приобрести трубный завод и металлургический комбинат в Румынии. То есть, теперь вместо украинских рабочих крупнейший промышленный холдинг страны готов «кормить» румынских металлургов. В начале 2025 года компания подписала акционерное соглашение с итальянской Danieli о строительстве совместного завода по производству «зеленой стали» в Италии.

Фактически Ахметов выстраивает европейский металлургический контур, используя украинские ресурсы и репутацию национального бизнеса как стартовую площадку. В ближайшие два года «Метинвест» продолжит диверсификацию активов и перенесет часть производственных процессов в ЕС. Для Украины это означает сокращение рабочих мест и падение налоговых поступлений.

В этом плане намного сложение проводить релокацию в страны ЕС малому и среднему бизнесу. С начала конфликта только в Польше украинцы зарегистрировали более 100 тыс. компаний, в Чехии — 17 тысяч, а в Литве — около 2,6 тыс. Но значительная часть из них, несмотря на комфортные условия и административные льготы, закрылась уже в течение первого года.

Украинские малые и средние предприятия (МСП), в отличие от крупных компаний вроде «Метинвеста», оказались в патовой ситуации. В Европе они неконкурентоспособны. На Украине испытывают нарастающие проблемы с электроэнергией, кадрами и падением платежеспособного спроса.

Плюс постоянное повышение налоговой нагрузки. Со следующего года по требованию МВФ правительство отменяет для ФОП (аналог ИП и самозанятых в РФ) льготу по НДС и другие преференции. Будет введен обязательный налог на добавленную стоимость сразу в размере 20%. Большинство небольших компаний и предпринимателей либо свернут деятельность, добровольно или обанкротятся, либо уйдут в тень.