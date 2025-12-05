Сикорский: Польша, ФРГ и Норвегия купят для Украины у США ракеты для ЗРК Patriot

ЦАМТО, 4 декабря. Польша, Норвегия и Германия закупят в США ракеты для ЗРК Patriot на сумму 500 млн. долл. и отправят на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Вместе с Норвегией и Германией мы объявили о своем участии в программе закупки американского оружия для того, чтобы после отправить его на Украину. Это ракеты к ЗРК Patriot", – цитирует "РИА Новости" Р.Сикорского.

"Вместе с норвежцами и немцами – это 500 млн. долл. Из этой суммы 100 млн. долл. – наши", – сказал Р.Сикорский.

При этом глава польского МИД отметил, что данные средства предполагалось выделить для Европейского фонда обороны, который заблокировала Венгрия.

"Это не дополнительные деньги, а деньги, которые мы сразу хотели предназначить на Европейский фонд обороны, который заблокирован Венгрией. Чтобы эти деньги не пропали, они были перенаправлены на американское оружие для Украины", – сказал он.