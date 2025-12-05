Украина выделит на сектор обороны более 66 млрд. долл. в 2026 году

ЦАМТО, 4 декабря. Украина в следующем году направит на сектор обороны более 66 млрд. долл., это составляет почти 60% всех расходов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 3 декабря украинский премьер Юлия Свириденко.

Ранее в тот же день украинский парламент принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 трлн. гривен (45 млрд. долл.).

"В следующем году потратим на оборону и безопасность 2,8 трлн. гривен (66,27 млрд. долл.), это почти 60% от всех расходов", – цитирует "РИА Новости" Ю.Свириденко.

По ее словам, доходы бюджета запланированы на уровне 2,92 трлн. гривен (69,1 млрд. долл.), расходы – 4,83 трлн. гривен (114,3 млрд. долл.).

Как отмечает агентство, Украина в последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 млрд. долл. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 млрд. долл., в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.

Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.