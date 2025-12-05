Источник изображения: Фото: тelegram-канал "Воин DV".

Из-за значительных потерь в бронетехнике командование ВСУ отправляет на линию боевого соприкосновения даже технику, в качестве которой были сомнения. Речь идет о словенских M55S. Один из таких танков был уничтожен нашими дроноводами на прошлой неделе в городе Гуляйполе (Запорожская область).

Боевую машину пытались спрятать среди зданий, но это не помогло - ее обнаружили и сожгли. Об этом сообщал Telegram-канал "Воин DV".

Как считают специалисты, возможно, противник применит и другие такие танки батальона, где они сейчас находятся на вооружении. "Пятьдесят пятые" кочевали из одной бригады в другую, пока не оказались на этом направлении. Они являются модернизированной при помощи Израиля версией советских Т-55.

На них установили нарезную 105-мм пушку, прицел с тепловизионным каналом, новую динамическую защиту, также израильского происхождения. Кроме того обновили ходовую часть, снабдив поддерживающими роликами, и поставили более мощный двигатель. По разным оценкам, из переданных 28 штук может быть потеряно уже до пяти.

Если говорить о всякой бронетанковой экзотике у ВСУ, то, учитывая ситуацию на фронте, не исключено, что противник осмелится применить и несколько Т-84 "Оплот".

Роман Катков