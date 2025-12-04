«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?

В НАТО ответили на слова Путина о готовности вести конфликт с Европой

В НАТО ответили на слова Путина о готовности России вести войну с Европой и, по мнению представителей альянса, Россия якобы не способна на такое противостояние. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, насколько это соответствует реальной ситуации.

Что заявили в НАТО

Высокопоставленный представитель Североатлантического альянса, комментируя слова российского президента Владимира Путина об отсутствии намерений у России воевать с европейскими странами, заявил о том, что у России «не хватит военных ресурсов и потенциала для достижения успеха в полномасштабном традиционном конфликте с объединенными силами Европы».

«Путин знает, что НАТО едино как никогда в вопросе защиты союзников», — заявил в беседе с «Би-би-си» представитель НАТО. Он добавил, что альянс не будет сидеть сложа руки при нападении на территорию союзников.

В этом высказывании многое перевернуто с ног на голову. Для начала уточним, что на самом деле сказал верховный главнокомандующий Вооруженными силами России.

«Мы не собираемся воевать с Европой. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать, и начнет это — мы готовы прямо сейчас. Если Европа начнет с нами войну, очень быстро может произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться», — сказал Владимир Путин.

Вот при чем тут «НАТО едино как никогда в вопросе защиты союзников»? Ведь президент России говорил вовсе не об этом. И откуда в альянсе известно, что «знает» верховный главнокомандующий?

Или заявление «альянс не будет сидеть сложа руки при нападении на территорию союзников». Но Владимир Путин сказал-то прямо противоположное – «мы не собираемся воевать с Европой». То есть с Североатлантическим альянсом в России никто не собирается воевать, а они там — «не будут сидеть сложа руки». Им стрижено, а они — брито.

Страны НАТО, граничащие с РФ. Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

«Не с кем будет договариваться»

Теперь о главном, о следующих словах верховного главнокомандующего: «Если Европа начнет с нами войну, очень быстро может произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться». То есть в который раз подчеркнем, что согласно словам президента России, действия Москвы будут носить исключительно ответный характер.

Но в этом случае возникает вопрос — а почему «не с кем будет договариваться»?

Для начала напомним некоторые выдержки из классификации войн и их возможного характера. По размаху война на Европейском театре военных действий неизбежно станет мировой и ее отличительной особенностью будет массированное применение всех видов оружия, в том числе и ядерного.

В этой связи напомним самые общие черты крупномасштабной войны с применением ЯО:

предельная решительность целей и способов ведения; неограниченное использование всех средств массового поражения и прежде всего стратегического ядерного оружия; катастрофические последствия применения оружия массового поражения для воюющих и других государств; возможность разрушения и уничтожения в кратчайшие сроки важных административно-политических центров и экономических районов; нанесение уже с первых ядерных ударов невосполнимых потерь; последующее прогрессирующее нарастание потерь в результате воздействия вторичных факторов оружия массового поражения; невозможность продолжения организованных военных действий после обмена ядерными ударами.

Вот именно так и будет выглядеть война на Европейском театре военных действий, и никак иначе. Могут сказать – но у двух европейских государств (Франции и Соединенного королевства) тоже есть ядерное оружие. Но тут все дело в том, что у России специального оружия на два порядка больше.

И если Европа может нанести нам в ходе применения ЯО весьма чувствительные потери, то российская армия просто снесет европейский континент с лица земли. После этого действительно «не с кем будет договариваться».

Способна ли Россия на войну с НАТО?

Теперь о том, что «Россия якобы не способна вести войну с Европой». Очень спорное утверждение. И если в войне с применением только конвенционального оружия возможны, как говорится «варианты», то в конфликте со специальным оружием у Европы просто нет шансов. Это и имел в виду президент Российской Федерации. И к войне подобного рода мы действительно готовы уже сегодня.

Глава государства в этом случае даст сигнал на разрешение применения ядерного оружия и передаст кодовый сигнал на разблокировку ядерных боевых частей. И всего через несколько минут произойдет пуск межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также стратегических крылатых ракет с ядерными боезапасами. Потом дело дойдет до ядерных бомб свободного падения и специальных боевых частей артиллерии и оперативно-тактических ракетных комплексов.

Порой складывается впечатление, что европейские лидеры настойчиво добиваются реализации именно этого сценария. В этом случае хочется им сказать: «Да придите же вы, наконец, в сознание!»

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

Михаил Ходаренок