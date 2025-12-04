Кандидат на пост главы NASA озвучил планы победы над Китаем в лунной гонке

Источник изображения: topwar.ru

Кандидат на должность руководителя американского космического агентства (NASA) миллиардер Джаред Айзекман убежден, что США в состоянии победить Китай в лунной гонке. Эта позиция изложена в речи вновь выдвинутого Трампом на пост главы NASA Айзекмана, подготовленной к слушаниям в американском Сенате.

Как сообщает информационное агентство Reuters, Айзекман пообещал сенаторам, что США не только вернутся на Луну, но и раньше Китая установят свое постоянное присутствие на естественном спутнике Земли. Однако, несмотря на воодушевляющую речь, не исключено, что кандидатура Айзекмана, считающегося ставленником Маска, будет в очередной раз отозвана Трампом.

Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором отмечается, что США могут проиграть КНР в лунной гонке и не успеть высадиться на Луну в 2027 году, как планирует Вашингтон. По оценкам авторов материала, причины возможной неудачи NASA кроются в срыве намеченных сроков компанией Маска SpaceX. В ответ на это возмущенный Маск не преминул заявить, что The New York Times не годится даже на то, чтобы застилать ею клетку с попугаями, не то что читать.

Однако изложенную в The New York Times информацию подтвердили в NASA. В американском космическом агентстве допустили задержку лунной миссии Artemis 3 из-за посадочного модуля HLS. Предполагается, что миссия Artemis 3 будет включать в себя первую высадку людей на Луну после миссии «Аполлон-17» в 1972 году.