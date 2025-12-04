Войти
Военное обозрение

Кандидат на пост главы NASA озвучил планы победы над Китаем в лунной гонке

238
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Кандидат на должность руководителя американского космического агентства (NASA) миллиардер Джаред Айзекман убежден, что США в состоянии победить Китай в лунной гонке. Эта позиция изложена в речи вновь выдвинутого Трампом на пост главы NASA Айзекмана, подготовленной к слушаниям в американском Сенате.

Как сообщает информационное агентство Reuters, Айзекман пообещал сенаторам, что США не только вернутся на Луну, но и раньше Китая установят свое постоянное присутствие на естественном спутнике Земли. Однако, несмотря на воодушевляющую речь, не исключено, что кандидатура Айзекмана, считающегося ставленником Маска, будет в очередной раз отозвана Трампом.

Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором отмечается, что США могут проиграть КНР в лунной гонке и не успеть высадиться на Луну в 2027 году, как планирует Вашингтон. По оценкам авторов материала, причины возможной неудачи NASA кроются в срыве намеченных сроков компанией Маска SpaceX. В ответ на это возмущенный Маск не преминул заявить, что The New York Times не годится даже на то, чтобы застилать ею клетку с попугаями, не то что читать.

Однако изложенную в The New York Times информацию подтвердили в NASA. В американском космическом агентстве допустили задержку лунной миссии Artemis 3 из-за посадочного модуля HLS. Предполагается, что миссия Artemis 3 будет включать в себя первую высадку людей на Луну после миссии «Аполлон-17» в 1972 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Луна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 08:05
  • 11792
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 07:51
  • 2
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 04.12 06:44
  • 0
К вопросу о "лучшем в мире танке/боевом самолете".
  • 04.12 05:01
  • 0
Комментарий к "Америка только что тихо призналась, что не сможет раздавить российскую экономику (The National Interest, США)"
  • 04.12 04:04
  • 1
Глава ФСВТС: Россия и Индия не свернули ни один из проектов ВТС в 2025 году
  • 03.12 20:47
  • 0
Комментарий к "В США назвали победителя дуэли между Су-57 и китайским J-35A"
  • 03.12 19:27
  • 0
Комментарий к "Восемь лучших в мире американских и российских истребителей (The National Interest, США)"
  • 03.12 17:31
  • 116
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.12 14:41
  • 1
В России оценили вооружение корейских Су-25
  • 03.12 12:53
  • 16
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 03.12 11:02
  • 1
Баканов: частные компании сократят время от разработки до внедрения технологий
  • 03.12 09:12
  • 14
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 03.12 07:47
  • 0
Ответ на ""Четыре великих защитника" России сдерживают Запад от опрометчивых действий (Sohu, Китай)"
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"