Мы "не дальше" от мира, это точно: Кушнер и Уиткофф включаются в военную игру Путина (Politico, США)

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Politico: миротворческие усилия Трампа увеличили давление на Киев

Переговоры американской делегации в Москве не привели к изменению российской позиции по украинскому конфликту, пишет Politico. В то же время миротворческие усилия Трампа увеличили давление на Киев и вызвали обеспокоенность у европейских чиновников.

Ева Хартог и Саша Росляков (Eva Hartog and Sascha Roslyakov)

Кто ответственен за то, что конфликт между Россией и Украиной так затянулся? По словам Путина, это Европа.

Президент России Владимир Путин использовал различные приемы: обаяние, расчетливое затягивание времени и прямые угрозы, чтобы донести до американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера свою позицию по вопросу мира с Украиной.

Во вторник Стив Уиткофф, специальный представитель президента США Дональда Трампа, и Джаред Кушнер, зять американского лидера, совершили прогулку по Москве и пообедали в высококлассном ресторане. Они провели несколько часов в ожидании встречи с российским президентом в Кремле, посвященной прекращению конфликта на Украине.

Пока американцы убивали время, Путин выступил перед СМИ на инвестиционном форуме, где обвинил Европу в срыве мирного процесса и намекнул на возможность будущей эскалации. "Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас", — заявил он. <…>

На видео, опубликованном Кремлем, Путин приветствует Уиткоффа и Кушнера и спрашивает, нравится ли им Москва, на что Уиткофф отвечает: "Великолепный город".

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине завершились за полночь по местному времени.

В своем посте в соцсети Х спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, присутствовавший на переговорах, назвал встречу "продуктивной".

Помощник президента России Юрий Ушаков, который также присутствовал на встрече, охарактеризовал ее как "весьма полезную, конструктивную, весьма содержательную". Он отметил, что предстоит еще много работы, уточнив при этом, что стороны стали "не дальше" от мира, "это точно".

Ушаков рассказал, что Путин дал оценку "деструктивным действиям" Европы". Это указывает на то, что в случае провала попыток достичь мирного соглашения он может возложить ответственность на Европейской союз, который, как известно, не был представлен на встрече.

Последние попытки Трампа активизировать переговоры о прекращении огня, включая план, который в своей изначальной версии из 28 пунктов был в значительной степени в пользу Москвы, усилили давление на Киев и вызвали обеспокоенность у европейских чиновников.

В частности, в плане содержится призыв к Украине отказаться от территорий на востоке страны, которые еще не контролируются российскими войсками, и официально заявить об отказе от вступления в НАТО.

Хотя президент Украины Владимир Зеленский назвал эти переговоры "самым сложным моментом в истории", он дал понять, что открыт для диалога.

Менее понятно, чего именно требует Трамп от России и на какие уступки готова пойти Москва.

В дни, предшествующие переговорам в Москве, президент Путин не проявлял никаких признаков того, что готов отказаться от своего требования фактической капитуляции Украины. Он также вновь назвал Зеленского "нелегитимным лидером", с которым невозможно заключить соглашение.

Ни переговоры в Стамбуле, ни саммит Трампа и Путина на Аляске, ни пять предыдущих визитов Уиткоффа в Москву не привели к смягчению позиции Кремля или снижению накала его риторики.

В комментарии Politico депутат Госдумы Евгений Попов повторил эту непреклонную позицию, заявив, что "никаких решений, которые подорвали бы безопасность России, приниматься не будет. Это должно быть ясно понято".

Пока нет признаков того, что переговоры, которые прошли во вторник, приведут к изменениям в позиции Москвы.

"Путин, несомненно, считает, что все объяснил, и теперь другие должны решить между собой, хотят ли они положить конец конфликту", — сказала Татьяна Становая*, основательница политического консалтингового агентства R.Politik.

По ее словам, Путин готов к миру, но на своих условиях.

* Включена Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов

