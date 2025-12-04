Войти
Канада выделит 200 млн. долл. на оружие для Украины в рамках инициативы PURL

Флаги Украины и Канады
Флаги Украины и Канады.
Источник изображения: www.mondialisation.ca

ЦАМТО, 3 декабря. Канада вместе с другими союзниками по НАТО закупит дополнительное вооружение для Украины в рамках инициативы PURL, доля Оттавы в новом пакете составит 200 млн. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

"Канада вместе с несколькими союзниками приобретет пакет военной помощи в рамках PURL... Вклад Канады в этот пакет PURL будет составлять 200 млн. долл., таким образом, общий вклад Канады составит 890 млн. долл. за последние шесть месяцев", – отметила А.Ананд по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания США прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.

