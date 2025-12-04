Пентагон запустил программу на миллиард долларов по закупке беспилотников

ЦАМТО, 3 декабря. Пентагон запускает программу на 1 млрд. долл. по закупке дронов, заявил глава ведомства Пит Хегсет.

"Доминирование дронов" – это программа на 1 млрд. долл... Она специально создана на основе новой концепции закупок военного министерства: устойчивого спроса на расширение американской промышленной базы беспилотников за счет привлечения частного капитала в сочетании с гибкими контрактами, разработанными для коммерческих компаний", – цитирует "РИА Новости" П.Хегсета.

Глава Пентагона отметил, что в 2026 году армии США будут поставлены десятки тысяч беспилотников, а к 2027 году – сотни тысяч. При этом он подчеркнул, что программа пройдет в четыре этапа.