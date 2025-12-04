Норвегия и Германия выделят в рамках PURL на американское оружие для Украине 500 и 200 млн. долл., соответственно

ЦАМТО, 3 декабря. Норвегия выделит 500 млн. долл. на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 3 декабря министр иностранных дел королевства Эспен Барт Эйде.

"Сегодня Норвегия объявит о дополнительной помощи в размере 500 млн. долл. для программ PURL, распределенных в двух пакетах: один – совместно с Германией и Польшей, другой – совместно с Германией и Нидерландами", – сказал он по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин выделит 200 млн. долл. на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL.

"Мы продолжаем оказывать давление на Россию и как партнер по НАТО намерены его и далее усиливать. Германия в рамках механизма PURL закупит для Украины вооружения еще на 200 млн. долл. в двух пакетах", – заявил Й.Вадефуль.

Кроме того министр анонсировал, что Германия перечислит дополнительно 25 млн. евро в трастовый фонд НАТО для обеспечения украинских военных зимним снаряжением, отмечает "РИА Новости".

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания США прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.