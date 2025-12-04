Войти
ТАСС

Глава ФСВТС: Россия и Индия не свернули ни один из проектов ВТС в 2025 году

298
1
0
Флаги России и Индии
Флаги России и Индии.
Источник изображения: vpk-news.ru

По словам Дмитрия Шугаева, отношения двух государств в военно-технической сфере развиваются, несмотря на непростую международную политическую обстановку

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 декабря. /ТАСС/. Отношения России и Индии в военно-технической области развиваются, несмотря на сложную ситуацию на международной арене, в 2025 году не был свернут ни один из проектов в сфере ВТС, их реализуются десятки. Об этом в преддверии российско-индийского саммита в Нью-Дели заявил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Несмотря на все трудности текущей международной политической ситуации, наши отношения в военно-технической области развиваются поступательно и на плановой основе. Ни один из реализуемых в этой области взаимодействия проектов свернут не был, и в 2025 году по ряду из них были достигнуты положительные результаты", - сказал он.

Так, Шугаев напомнил, что Россия передала Индии два корабля проекта 11356, продолжается лицензионное производство в Индии самолетов Су-30МКИ, авиационных двигателей, танков Т-90С. "В настоящее время Россия и Индия реализуют десятки масштабных проектов в военно-технической сфере", - подчеркнул глава ФСВТС.

Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. В Нью-Дели состоится 23-й российско-индийский саммит. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Проекты
1135 Буревестник
1 комментарий
№1
04.12.2025 04:04
А как же совместный  проект  FGFA  по Т--50?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 08:05
  • 11792
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 07:51
  • 2
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 04.12 06:44
  • 0
К вопросу о "лучшем в мире танке/боевом самолете".
  • 04.12 05:01
  • 0
Комментарий к "Америка только что тихо призналась, что не сможет раздавить российскую экономику (The National Interest, США)"
  • 04.12 04:04
  • 1
Глава ФСВТС: Россия и Индия не свернули ни один из проектов ВТС в 2025 году
  • 03.12 20:47
  • 0
Комментарий к "В США назвали победителя дуэли между Су-57 и китайским J-35A"
  • 03.12 19:27
  • 0
Комментарий к "Восемь лучших в мире американских и российских истребителей (The National Interest, США)"
  • 03.12 17:31
  • 116
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.12 14:41
  • 1
В России оценили вооружение корейских Су-25
  • 03.12 12:53
  • 16
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 03.12 11:02
  • 1
Баканов: частные компании сократят время от разработки до внедрения технологий
  • 03.12 09:12
  • 14
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 03.12 07:47
  • 0
Ответ на ""Четыре великих защитника" России сдерживают Запад от опрометчивых действий (Sohu, Китай)"
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"