Киев надеется получить от стран НАТО до конца года 5 млрд. долл. на закупку американского оружия в рамках PURL

ЦАМТО, 3 декабря. Киев рассчитывает получить от стран НАТО до конца текущего года 5 млрд. долл. и от 12 до 16 млрд. долл. в 2026 году для закупок американского оружия.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство УНИАН со ссылкой на посла Украины при альянсе Алену Гетманчук.

"Во время последнего министерского заседания на уровне министров обороны 15 октября было объявлено о взносах в рамках механизма PURL на суму чуть более 2 млрд. долл. Сейчас же страны НАТО просигнализировали о готовности выделить 4 млрд. долл., а до конца года Украина надеется получить 5 млрд. долл. На следующий год цель Украины – получить от 12 до 16 млрд. долл. на PURL", – цитирует А.Гетманчук агентство УНИАН.

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания США прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.