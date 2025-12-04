Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Задействованные в специальной военной операции российские танки Т-55 в основном используются для ведения огня с закрытых позиций.

Для таких же целей сейчас задействуются и находящиеся на вооружении ВСУ танки Leopard 1А5 германского производства.

Уже много раз писалось о том, что отечественная машина имеет гораздо лучшее бронирование по сравнению с гусеничной "иномаркой". На обоих танках, кстати, используется противокумулятивная защита "Контакт 1".

Есть еще одна характеристика, где преимущество числится за нашей машиной. Раньше это особенно не учитывалось, а сейчас, из-за особенностей боевой работы, стало важным. Речь идет о максимальной дальности стрельбы. Орудие Т-55 Д-10Т2С бьет на 15000 метров, а пушка L7A3 - только на 9000 метров.

Конечно, у Leopard 1А5 более совершенная система управления огнем, но это имеет смысл при стрельбе прямой наводкой и несущественно, когда цели поражаются на значительном удалении.

Роман Катков