Войти
Вестник Мордовии

Участвующий в СВО Т-55 лучше бронирован и бьет на 6 км дальше, чем Leopard 1

252
0
+1

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Задействованные в специальной военной операции российские танки Т-55 в основном используются для ведения огня с закрытых позиций.

Для таких же целей сейчас задействуются и находящиеся на вооружении ВСУ танки Leopard 1А5 германского производства.

Уже много раз писалось о том, что отечественная машина имеет гораздо лучшее бронирование по сравнению с гусеничной "иномаркой". На обоих танках, кстати, используется противокумулятивная защита "Контакт 1".

Есть еще одна характеристика, где преимущество числится за нашей машиной. Раньше это особенно не учитывалось, а сейчас, из-за особенностей боевой работы, стало важным. Речь идет о максимальной дальности стрельбы. Орудие Т-55 Д-10Т2С бьет на 15000 метров, а пушка L7A3 - только на 9000 метров.

Конечно, у Leopard 1А5 более совершенная система управления огнем, но это имеет смысл при стрельбе прямой наводкой и несущественно, когда цели поражаются на значительном удалении.

Роман Катков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Leopard-1
Т-55
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 08:05
  • 11792
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 07:51
  • 2
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 04.12 06:44
  • 0
К вопросу о "лучшем в мире танке/боевом самолете".
  • 04.12 05:01
  • 0
Комментарий к "Америка только что тихо призналась, что не сможет раздавить российскую экономику (The National Interest, США)"
  • 04.12 04:04
  • 1
Глава ФСВТС: Россия и Индия не свернули ни один из проектов ВТС в 2025 году
  • 03.12 20:47
  • 0
Комментарий к "В США назвали победителя дуэли между Су-57 и китайским J-35A"
  • 03.12 19:27
  • 0
Комментарий к "Восемь лучших в мире американских и российских истребителей (The National Interest, США)"
  • 03.12 17:31
  • 116
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.12 14:41
  • 1
В России оценили вооружение корейских Су-25
  • 03.12 12:53
  • 16
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 03.12 11:02
  • 1
Баканов: частные компании сократят время от разработки до внедрения технологий
  • 03.12 09:12
  • 14
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 03.12 07:47
  • 0
Ответ на ""Четыре великих защитника" России сдерживают Запад от опрометчивых действий (Sohu, Китай)"
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"