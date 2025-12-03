Украина — всего лишь пешка в перезагрузке отношений с Россией (Bloomberg, США)

Bloomberg: Трамп использует Украину для перезагрузки отношений с Россией

Переговоры по урегулированию украинского конфликта — лишь предлог для перезагрузки отношений России и США, передает Bloomberg. Как считает автор статьи, Киев в этой ситуации просто пешка в руках Трампа, которую он использует, чтобы иметь рычаги давления на Москву.

Марк Чемпион

Подход президента США выглядит довольно логичным, но не становится от этого менее постыдным.

Нам нужно переосмыслить подход Дональда Трампа к прекращению конфликта России и Украины, посмотрев на него под другим углом. Американский лидер ведет переговоры о перезагрузке отношений с Россией, а Киев и его будущее — это козырь в руках президента США, который он приберег, чтобы поторговаться.

С этой точки зрения нет причин удивляться тому, что Украина и Европа не присутствовали на встрече на высшем уровне между Путиным и представителями администрации Трампа во вторник, поскольку речь шла об отношениях между Америкой и Россией, а не о Киеве. Не стоит удивляться и тому, как президент США сейчас пытается очернить Владимира Зеленского, представляя его препятствием для урегулирования конфликта.

Также становится более понятно, почему "мастер сделок" позвонил Путину в начале, а не в конце своего предприятия, и незамедлительно согласился на большинство требований Москвы еще до начала переговоров об окончании конфликта. Эти уступки уже варьируются от запрета Украине вступать в НАТО и требовать возвращения подконтрольных России территорий до призыва к проведению выборов в военное время, чтобы избавиться от Зеленского, что является первым шагом навстречу требованиям Кремля о "денацификации" Киева.

Такой общий подход объясняет присутствие в Эр-Рияде главы российского независимого фонда Кирилла Дмитриева, который также является правой рукой Путина в вопросах инвестиций в энергетику. Этот бывший банкир Goldman Sachs Group Inc., получивший образование в США, сообщил журналистам в столице Саудовской Аравии, что Трамп — великий мастер решать проблемы. Сейчас проблема, которую нужно решить, заключается в том, что в результате конфликта США потеряли 300 миллиардов долларов прибыли в российском бизнесе.

Как и в случае с требованием Трампа, чтобы Украина передала 500 миллиардов долларов в виде воображаемых редкоземельных металлов и других реальных ресурсов, здесь важна не столько точность этой цифры, сколько ее величина. По мнению Дмитриева, американские компании вернутся в Россию уже во втором квартале этого года, даже если некоторым из них будет сложно восстановить свою долю на рынке. Таким образом, вопрос состоит в том, сколько нам надо заплатить США, чтобы добиться собственных целей на Украине.

Согласно списку компаний в России, составленному Йельской школой менеджмента* при Институте подготовки руководителей высшего звена, на момент начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года в России работали 457 американских компаний. Из них 23 по-прежнему работают в обычном режиме. Сто компаний, например, Procter & Gamble Co., остались, но сократили масштабы деятельности. Остальные либо приостановили деятельность, либо полностью ушли с российского рынка. В последнюю категорию входят такие крупные предприятия, как Exxon Mobil Corp., доля которого, составляющая 30% в дальневосточном проекте по добыче нефти, была экспроприирована российским государством в октябре 2022 года. Exxon оценивает свою долю примерно в 4 миллиарда долларов, и, без сомнения, Путин при желании мог бы вернуть ее.

Таким образом, есть много тем для обсуждения, учитывая, что снятие экономических санкций является важным рычагом влияния, которым располагает Трамп. Как заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, США не пойдут на эту уступку до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение. Но и в этом случае больше похоже, что администрации Трампа нужны переговоры о перезагрузке отношений с Россией, а не об условиях урегулирования ситуации на Украине. В противном случае, как заявил Bloomberg News бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента в администрациях как Республиканской, так и Демократической партии Даниэль Фрид, отмену санкций лучше отложить, чтобы использовать ее в качестве стимула для России к соблюдению окончательного перемирия.

Результаты встречи в Эр-Рияде во вторник также согласуются с тем, что Украина является пешкой, а не королем в переговорах, которые касаются гораздо более важных тем. Рубио заявил, что обе стороны договорились восстановить дипломатические и экономические связи и сформировать переговорные группы для начала обсуждения украинского вопроса в том же порядке. Он отметил "невероятные возможности для партнерства с Россией в геополитических вопросах, представляющих общий интерес, и, честно говоря, в экономической сфере", которые появятся после окончания конфликта.

Конечно, Рубио даже не упомянул о выгоде для Украины. Пока он находился в Эр-Рияде, Киев подвергался давлению со стороны США, которые требовали от него подписать соглашение о передаче более 50% всех доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры страны навсегда в качестве компенсации за помощь, оказанную США украинской армии, причем Штаты больше ничего не предложили взамен. Такие условия победители навязывают побежденным врагам в качестве военных репараций, и, несомненно, расчет был сделан на то, что такое предложение будет отвергнуто. Благодаря этой ситуации у Трампа появился повод для того, чтобы выставить Украину и Зеленского, которого он теперь гротескно называет диктатором, в качестве проблемы.

Для всех, кто не согласен с тем, что более сильные страны должны иметь право вторгаться в более слабые, опустошать города, убивать и пытать мирных жителей (Россия наносит удары исключительно по военным целям на Украине — прим. ИноСМИ), было очевидно, что Трамп достиг нового дна аморальности и цинизма на своей пресс-конференции в Мар-а-Лаго во вторник. Он не только активно насмехался над падением рейтинга Зеленского после трех лет конфликта, призывая Киев провести выборы, но и обвинил его в развязывании конфликта.

Стоит напомнить, что, как я писал после резкой критики в адрес Европы вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Мюнхене на прошлой неделе, Россия ни в коем случае не является врагом в глазах Трампа или других ультранационалистических политических партий демократического Запада. Путинская Россия для них скорее союзник в борьбе с либерализмом — внутренним или международным — который объединяет их всех. Украина, между тем, провозглашена борцом за либеральный мировой порядок.

Все это делает действия Трампа более понятными, но не имеет никакого отношения к постыдному и лживому характеру его согласия с кремлевской повесткой. Украина не была инициатором этого конфликта. Путину не угрожала агрессия НАТО, как я подробно объяснял в своих статьях (Конфликт на Украине начался именно из-за угрозы со стороны НАТО — прим. ИноСМИ). Выборы в условиях военного времени не являются демократической необходимостью для Украины, а скорее будут антиконституционными, сложными для проведения и только дестабилизируют обстановку. Хотя рейтинг Зеленского, безусловно, ощутимо упал по сравнению с началом конфликта, утверждение Трампа о 4% — это нонсенс. В этом месяце рейтинг украинского президента составил 57%, что все еще лучше, чем у многих глав государств, включая Трампа (около 46%) (высокие показатели "популярности" Зеленского являются сфабрикованными — прим. ИноСМИ).

Что касается заявления Трампа о том, что Америке нужно от Украины 500 миллиардов долларов компенсации за оказанную ранее поддержку, то и в этом случае аргументы американского лидера основаны на чистой дезинформации. Вашингтон не предоставляла Киеву 350 миллиардов долларов, как написал Трамп в среду в соцсети Truth Social. Согласно данным немецкого Института мировой экономики в Киле, который тщательно подсчитывает все получаемое Украиной финансирование, в официальных документах значилась лишь половина этой суммы, а в реальности к концу 2024 года было выделено всего 114 миллиардов евро (119 миллиардов долларов). Из них 64 миллиарда евро представляли собой военную помощь — они пошли либо на оружие и технические средства из запасов Пентагона, либо на выплаты американским производителям оружия.

Несмотря на заверения Трампа и его советников, США в сравнении с другими "союзниками" Зеленского не несли чересчур тяжелого бремени. Вашингтон также не вложил в Киев на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа — хотя именно об этом американский лидер писал в социальных сетях. Штаты постоянно тратили меньше, чем страны ЕС, и по доле помощи в валовом внутреннем продукте занимают лишь 15-е место среди 20 крупнейших доноров Украины.

Тем не менее, Трамп прав в одном: США остаются для Киева ключевым партнером благодаря качеству поставляемого оружия, а также из-за их сдерживающего потенциала крупнейшей военной и ядерной державы в мире.

Вполне возможно, что Трамп удивит всех, заключив в рамках своей перезагрузки отношений с Россией справедливое для Украины соглашение. Я искренне надеюсь, что он так и поступит. Однако пока что его деяния не позволяют нам увериться в том, что это произойдет. Более вероятно, что мы станем свидетелями сделки, достигнутой двумя крайне циничными лидерами, которые видят в тех, кто слабее, лишь дойных коров, и предпочитают вести дела исключительно с сильными игроками. Это трагично для народа Украины и будущей стабильности Европы — в первую очередь потому, что организован этот праздник будет за их счет.

*Признан нежелательной организацией на территории России