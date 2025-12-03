TNI: США в ближайшем будущем откажутся от помощи Украине

Многочисленные санкции Запада сильно ударили по экономике стран Евросоюза, пишет TNI. Своими антироссийскими мерами они лишь подливают масла в огонь конфликта на Украине. В США начали это понимать и вскоре полностью отвернутся от Киева, уверен автор статьи.

Брэндон Вайхерт

Попытки Запада остановить военную машину Кремля систематически подрываются желанием европейских стран и дальше покупать российскую нефть и природный газ.

США и их союзники наконец-то начали осознавать тот прискорбный факт, что их поддержки не хватит, чтобы украинцы смогли победить русских. В недавнем интервью министр финансов США Скотт Бессент заявил, что вереница санкций, в частности, со стороны Европейского союза, своих целей не достигла.

"Если вам приходится повторять одно и то же действие 19 раз, это значит, вы потерпели неудачу", — сухо констатировал американский министр финансов.

В дальнейших комментариях Бессент пошел еще дальше и обвинил ЕС в том, что он "сам финансирует конфликт", продолжая закупать российскую нефть и другие ресурсы, тем самым подрывая давление, которое должны оказывать санкции. Несмотря на целый ряд мер, предпринятых против России, подчеркнул Бессент, экономика Москвы адаптировалась, и страна остается достаточно устойчивой в экономическом плане и может финансировать свои военные действия еще неопределенный срок.

Разумеется, многим аналитикам это стало очевидно уже давно. С 2014 года, когда русские присоединили Крым, Москва стремится стать настолько самостоятельной, насколько это вообще возможно. Используя свои огромные природные ресурсы в качестве рычага воздействия, Москва немало в этом преуспела — вопреки всем надеждам аналитических центров в Вашингтоне и корпоративной прессы в Нью-Йорке.

Шизофреническая стратегия Запада против России

Вся западная стратегия против России, особенно европейская, — сущая шизофрения. С одной стороны, европейцы стремятся лишить Россию средств на военную кампанию, задушив ее экономику. С другой стороны, сами же охотно закупают российские энергоносители, всячески ее подпитывая.

Если цель заключается в том, чтобы заставить Россию изменить свое поведение или хотя бы в некоторой степени прислушаться к требованиям европейцев и оставить Украину в покое, то неуклонное укрепление российской экономики за счет закупок энергоносителей — идиотская стратегия. Это все равно, что одной рукой заливать огонь водой, а другой — подливать масла.

С начала украинского конфликта ЕС ввел минимум 19 пакетов санкций. Однако Бессент констатировал, что военная экономика России работает весьма надежно. На самом деле, она достаточно сильна, чтобы поддерживать военные операции настолько, что российские военные уже явно выигрывают тактически. Рано или поздно тактические достижения Кремля превратятся в стратегическую победу. А ЕС менять свой обреченный на провал и в корне несерьезный подход уже поздно.

Разочарование Бессента оправданно, потому что конфликт на Украине грозит перерасти в крупную войну с Россией, которой американский народ не желает. То, что Европа продолжает верещать о действиях России на Украине, одновременно подкрепляя ее военную машину, — величайшая несправедливость со стороны Старого света. Европа грозит накликать масштабную войну, которой американский народ не хочет.

Между тем, на европейские экономики уже обрушился побочный ущерб. Конфликт привел к скачку цен на энергоносители, экономической напряженности и, как следствие, внутриполитическим трениям. А Европейский союз — это, прежде всего, экономическое образование.

Действия НАТО против России на Украине ослабили европейский экономический проект. Его сильнейшая экономика, Германия, оказалась подорвана — не только из-за последствий санкций, но и из-за утраты газопровода "Северный поток", который когда-то доставлял в Европу российский природный газ и питал промышленную мощь Берлина.

Экономическая война между США и Россией уже закончилась

Одними санкциями войны не выиграешь. Сами по себе они не могут оказать долгосрочного воздействия на поведение противников, особенно если цель состоит в том, чтобы заставить их занять более миролюбивую позицию.

Вспомните Вторую мировую. войну Американцы ввели жесточайшие санкции против Японской империи. Вместо желаемого эффекта — чтобы Токио отказался от агрессивных войн на Дальнем Востоке — Япония, наоборот, напала на Пёрл-Харбор из опасений, что в результате санкций лишится доступа к ключевым ресурсам.

Более того, американцы едва ли примут еще один пакет санкций, учитывая, насколько плачевно для Запада завершились предыдущие 19. Россия сегодня сильнее и устойчивее — и подготовлена к войне великих держав лучше, чем когда-либо прежде. И это — полностью результат сумбурных европейских санкций.

Учитывая недавние разговоры о возможном мирном урегулировании между Западом и Россией на Украине в ближайшем будущем и очевидные признаки того, что президент Дональд Трамп сыт по горло конфликтом, складывается ощущение, что комментарии Бессента звучат отнюдь не в вакууме. Они предрекают, что американцы готовятся отказаться от поддержки Украины.