Войти
ЦАМТО

Киев получил почти все финансирование по закупкам систем ПВО в рамках инициативы PURL с момента ее запуска

129
0
0
Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Маркив

ЦАМТО, 2 декабря. Посол Украины при НАТО Алена Гетманчук заявила, что Украина получила через американскую инициативу PURL 75% финансирования систем ПВО Patriot и 90% всех других систем ПВО с момента ее запуска этим летом.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг.

"А.Гетманчук назвала программу PURL очень эффективной. По ее словам, она обеспечила 75% финансирования систем ПВО Patriot и 90% всех других систем ПВО с момента ее запуска этим летом", – пишет агентство.

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания США прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.

В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружений через добровольные взносы стран-членов альянса. Министр финансов США Скотт Бессент заявил 20 августа, что США продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%, напоминает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"
  • 02.12 18:19
  • 14
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 02.12 17:02
  • 1
Виталий Нарышкин: «Когда грянул гром, мы сумели быстро перестроиться»
  • 02.12 16:58
  • 1
УЗГА: самолет УТС-800 сконструирован с возможностью модернизации
  • 02.12 16:20
  • 11769
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 09:22
  • 1
Комментарий к "На земле, в море, в воздухе… Чего бы стоила европейская армия против России?"
  • 02.12 08:51
  • 9
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 02.12 08:39
  • 7
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 02.12 02:58
  • 1
Лавров: Запад ведет нечистоплотную борьбу против РФ в сфере экспорта вооружений
  • 02.12 02:55
  • 1
Лавров: Россия не уступает Западу в экспорте оборонной продукции
  • 02.12 02:49
  • 2
Потолок воздуха
  • 02.12 02:44
  • 3
Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
  • 02.12 00:28
  • 43
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 01.12 23:40
  • 0
Комментарий к "Если боевые действия на Украине прекратятся, разгорится междоусобица уже в Европе (The Economist, Великобритания)"