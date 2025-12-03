Киев получил почти все финансирование по закупкам систем ПВО в рамках инициативы PURL с момента ее запуска

ЦАМТО, 2 декабря. Посол Украины при НАТО Алена Гетманчук заявила, что Украина получила через американскую инициативу PURL 75% финансирования систем ПВО Patriot и 90% всех других систем ПВО с момента ее запуска этим летом.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг.

"А.Гетманчук назвала программу PURL очень эффективной. По ее словам, она обеспечила 75% финансирования систем ПВО Patriot и 90% всех других систем ПВО с момента ее запуска этим летом", – пишет агентство.

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания США прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.

В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружений через добровольные взносы стран-членов альянса. Министр финансов США Скотт Бессент заявил 20 августа, что США продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%, напоминает "РИА Новости".