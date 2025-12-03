Войти
Путин назвал ситуацию на поле боя связанной с «вороватой хунтой» Киева трагедией

Источник изображения: Фото: Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS

Президент России Владимир Путин 30 ноября назвал ситуацию на поле боя трагедией для народа Украины, связанной с преступной политикой «вороватой хунты» Киева.


«Это трагедия. Трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, которая захватила власть Киева», — сказал российский лидер в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.

Противник не в состоянии должным образом реагировать на действия Вооруженных сил (ВС) РФ, заявил Путин.

Украина бросает на Красноармейское направление новых призванных, мобилизованных, сказал командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук во время доклада Путину. Лесополосы усыпаны телами украинских солдат, которых отправляли на деблокирование Красноармейска, добавил военачальник.

Президент России также сообщил, что инициатива полностью находится в руках ВС РФ на всей линии соприкосновения специальной военной операции (СВО). Кроме того, начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что Объединенная группировка войск решает задачи по плану СВО.


