ИИ угрожает миллионам рабочих мест уже сейчас. Новый индекс MIT говорит о том, что искусственный интеллект уже может заменить почти 12% всех рабочих США

ИИ угрожает миллионам рабочих мест.
Источник изображения: Создано Gemini

 Это 1,2 трлн долларов

С рывком в развитии ИИ снова активизировались разговоры о том, что этот самый ИИ скоро заменит очень много профессий. Учёные из США решили оценить, а сколько именно в действительности рабочих мест можно заменить на ИИ уже сейчас.

Специалисты из Массачусетского технологического института и Окриджской национальной лаборатории создали инструмент моделирования труда под названием Iceberg Index («Индекс айсберга»), чтобы смоделировать систему со всей рабочей силой США и оценить, как на неё влияет искусственный интеллект и даже связанная с ним политика государства.

В итоге исследование показало, что до 11,7% всей рабочей силы США уже сейчас могут быть заменены искусственным интеллектом. Это примерно 1,2 трлн долларов в виде расходов на зарплаты и льготы.

По сути, мы создаём цифрового двойника рынка труда США. Индекс регистрирует каждого из 151 млн работников и маркирует их соответствующими навыками, задачами, профессией и местоположением. Затем он сопоставляет эти данные с более чем 32 000 навыков и более чем 900 профессиями, распределёнными по 3000 округам, а затем проверяет, какие из них могут быть заменены современными технологиями ИИ. Это позволило исследователям использовать индекс для прогнозирования влияния ИИ до того, как оно проявится в реальном мире. 

Важно сказать, что методология не даёт точных данных о том, какие именно рабочие места будут заменены и когда это произойдёт, но даёт более чёткое представление о том, о чём предупреждали многие эксперты и аналитики: ИИ как минимум оставит без работы множество белых воротничков.

