Грядущий год и новый миропорядок. Прогнозы за круглым столом в Совете Федерации

Андрей Шитов — про то, о чем шла речь в Комиссии по информполитике и на что опираться в планах на будущее

Круглый стол на тему "К новому миропорядку: глобальная информационная динамика и осознание новых реалий" провел глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Дискуссию он открыл прогнозом британского журнала The Economist на 2026 год.

По традиции главная иллюстрация к публикации издания (принадлежащего кланам Аньелли, Ротшильдов, Кэдбери и других олигархов) выносится на обложку в виде картинки-ребуса, которую читатели потом увлеченно разгадывают. На сей раз планета изображена в виде летящего футбольного мяча (намек на ЧМ-2026), а в сонме фигурок и образов на его поверхности выделяются изображения ракет, танков и скрещенных мечей.

Так что прогноз, в трактовке Пушкова, "напряженный, мрачный": вырисовывается "год войн, противоборства группировок в мировой политике, гонки вооружений, государственных переворотов, экономического коллапса и всеобщего хаоса". Сенатор напомнил, что журнал, "как считают некоторые, отражает взгляды "глобального глубинного государства".

"Верховный нарушитель спокойствия"

Хотелось бы, конечно, чтобы алармистские ожидания "мировой закулисы" не оправдались. Но текст публикации The Economist редактор номера начинает безапелляционно: "Мир принадлежит Дональду Трампу — а мы все в нем просто живем. Верховный нарушитель спокойствия (disruptor-in-chief) был крупнейшим фактором, определявшим ход дел в мире в 2025 году, и так и будет продолжаться, пока он остается в Белом доме. Его разрушающий привычные нормы подход кое-где порождает сумятицу (как в торговле), но при этом и приносит дипломатические результаты (как в Газе), и форсирует нужные перемены (как с европейскими расходами на оборону)".

И свой обзор "первой десятки" ключевых мировых событий и трендов на 2026 год журнал начинает с грядущего 4 июля 250-летнего юбилея США. Делая при этом следующее примечание: "Ждите дикого расхождения в рассказах о прошлом, настоящем и будущем Америки со стороны республиканцев и демократов… Избиратели вынесут свой вердикт по поводу будущего Америки на ноябрьских промежуточных выборах [в Конгресс США]. Но даже если демократы вернут себе контроль над палатой представителей, правление Трампа — с помощью запугивания, тарифов и исполнительных указов — будет продолжаться".

Остальные пункты "десятки", по версии The Economist, сформулированы так: "Геополитический дрейф"; "Война или мир? Да" (тут, в частности, сказано, что "конфликты на Украине, в Судане и Мьянме будут идти своим чередом"); "Проблемы для Европы"; "Благоприятная возможность для Китая"; "Экономические тревоги"; "Тревоги по поводу ИИ"; "Смешанная картина по климату"; "Спортивные ценности" (упомянуто, что ЧМ "организуется совместно Америкой, Канадой и Мексикой, между которыми сейчас трения"); "Оземпик, только лучше" (про стимулирующие препараты; непонятный для меня пункт в повестке, но я не специалист).

Победа будет за нами

Вот вам и контекст от анлосаксов, по-прежнему мнящих себя законодателями мод в мировом информационном пространстве. И алармизм лондонского издания выглядит понятным в свете ослабления роли Европы в мировых делах.

Пушков говорил об этом во вступительном слове. На его взгляд, в мире "произошло окончательное утверждение трех центров силы, так называемого большого треугольника, в рамках которого решаются судьбы кризисов, — это Соединенные Штаты, Россия и Китай. Но экономически и геополитически слабеющая Европа с этим не смирилась и пытается вернуть себе прежнюю роль "через поражение России" в украинском конфликте. Отсюда и ее курс на милитаризацию, мобилизацию ресурсов. Хотя для остального мира эта ее задача выглядит неразрешимой.

По убеждению сенатора, подтверждения тому очевидны не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Общий смысл изменений Пушков свел к трем тезисам. Во-первых, "Россия побеждает в войне", и это "с горечью" признают даже "наши противники". Во-вторых, "вопрос уже не в исходе войны, а в том, на каких условиях она завершится"; и та же Европа пытается "выторговать другие условия", чем то, что предложено Трампом. Наконец, третий пункт — утрата Западом "контроля над нарративом"; тезис о том, что "Россия будет повержена", рухнул, и теперь его прежние приверженцы пишут кто во что горазд...

"Бремя борьбы с правдой"

Тон последующей дискуссии задал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, и тон этот был жестким. Звучали слова о "лице хищной империалистической элиты, одержимой манией нанесения России стратегического поражения и консервации своего неоколониального господства в Большой Евразии" как истинном облике "западных радетелей за "глобальный мир, свободу, демократию и права человека". Приводились наглядные примеры того, как эти самые "блюстители догм либеральной демократии" берут на себя "бремя борьбы с правдой" и "безбожно цензурируют неугодный контент" в подконтрольных им СМИ.

Рябков выразил уверенность, что "ни Россия, ни Китай, ни Индия не готовы и не будут мириться с попытками восстановить утраченную гегемонию Запада". Напоминил, что самостоятельная внутренняя и внешняя политика РФ "помножена на обладание одним из двух крупнейших арсеналов ядерного оружия". Подчеркнул, что "мощным фактором международной политики стал феномен мирового большинства", что ныне "страны глобального Юга и Востока не хотят оставаться на мировой политической периферии; они почувствовали себя готовыми к тому, чтобы отстаивать свои позиции на международной арене".

Дипломат пояснил, что "мировое большинство сегодня — это не движение неприсоединения времен холодной войны, участники которого осознанно старались держаться в стороне от противоборства двух сверхдержав". А я невольно вспомнил, как в прошлом году писал о "движении присоединения" стран мира к объединению БРИКС.

Рябков отметил, что для противодействия "дезинформационной активности" Запада в Москве год назад была создана Международная ассоциация по проверке фактов (GFCN). Мне было приятно это слышать, поскольку это детище ТАСС и АНО "Диалог Регионы". Но я считаю, что нужна еще и специализированная база данных о вчерашних, сегодняшних и завтрашних фейках. Чтобы собирать и систематизировать, проверять и дополнять контрпропагандистскую информацию, делать ее доступной и удобной в использовании для прессы и исследователей.

Растущий авторитет России

Примером того, как можно и нужно решать прикладные задачи, стало выступление на круглом столе нашего видного социолога — президента института человека РОМИР Андрея Милёхина. Он делился итогами свежих опросов по всему миру, за которые мог ручаться, поскольку лично знает, кто и как их проводил. Еще недавно он был вице-президентом международной ассоциации Gallup International.

Десяток слайдов, представленных Милёхиным, наглядно показал отношение к России в мире: как на коллективном Западе, так и в странах мирового большинства. А также — отношение к конфликту на Украине: его характеру, истокам и перспективам окончания. Кстати, можно сразу сказать, что по состоянию на начало сего года в "победу Украины" даже в ЕС верило лишь 7%, а в США — 13% опрошенных. И там, и тем более в остальных странах подавляющее большинство считало более вероятным исходом либо прямую победу России, либо достижение переговорного компромисса.

Это ясное подтверждение того, о чем в начале дискуссии говорил ее инициатор. Но еще более показательны, на взгляд Пушкова, ответы на вопрос о том, возрастет или ослабеет в ближайшие 10 лет влияние России на мировой арене. Даже в ЕС и США большинство респондентов (55% и 56% соответственно) считают, что оно останется неизменным или усилится. В Индии доля сторонников этой точки зрения — такая же, как и в самой России (83%), в Саудовской Аравии — 82%, в Турции — 81%, в Китае — даже 84% (но там 30% — за то, что российское влияние скорее не изменится).

По мнению Пушкова, все это показывает, что "трехлетняя осада" России провалилась и что насильственно навязываемая людям информация "вызывает отторжение" в самих западных странах. А сенатор Сергей Кисляк, бывший посол РФ в США, справедливо заметил, что еще важнее — настроение наших собственных сограждан, уверенность россиян в том, что наше дело правое и победа будет за нами. Кстати, и представитель ТАСС Михаил Калмыков говорил на встрече о совмещении новостной повестки федерального центра и регионов РФ.

Крапленые колоды

При всем значении украинской темы ею выступление Милёхина не исчерпывалось. Он говорил и о нашей сохраняющейся зависимости от чужого языка и чужих оценок, в том числе в сфере образования и общественных наук, а также в СМИ. О засилии англицизмов в нашей речи и о том, что всякого рода индексы и рейтинги, которыми мы привычно меряем свои успехи и неудачи, составлены по чужим, сплошь англосаксонским лекалам.

Для примера специалист указал, что Россия занимает "самые передовые позиции в мире" по объективным показателям морального здоровья нации. Например, у нас одни из самых низких показателей детской смертности, гибели от насильственных преступлений, количества суицидов. Но при этом мы неизменно оказываемся среди "глубоко отстающих" во всевозможных ценностных мировых индексах — по оценке уровней "счастья, коррупции, свободы слова" и тому подобному.

Эксперт уверен, что в такой "системе координат" нам играть бессмысленно. Даже если наши показатели вдруг улучшатся, то "сразу будут меняться правила". Соответственно, по убеждению Милёхина, нам надо "вводить собственные метрики" с "качественными смысловыми показателями". За такой подход высказывался на заседании и сенатор Сергей Перминов.

Я с этим тоже совершенно согласен. У "джентльменов" все колоды крапленые. А их рейтинги — часть того самого "порядка, основанного на правилах", о котором нередко с иронией отзываются президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров.

"Возвращение Китая и Индии"

Про Китай, Индию и буддизм на круглом столе емко и интересно говорил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он указывал на важность новой китайской инициативы по глобальному управлению, подчеркивал, что "возвращение КНР и Индии в информационное пространство — это, пожалуй, сейчас тенденция номер один".

Эксперт считает, что в подходах к Азии и Африке, особенно в сфере образования, Запад по-прежнему во многом остается в плену прежних колониальных стереотипов. Но, на его взгляд, и нам следует сознавать, что "если раньше мы изучали страны, которые были значительно ниже России и всего западного мира по уровню развития, то сегодня… многие страны заметно превзошли нас по информационным технологиям, промышленным технологиям и т.д.".

"Нам нужно абсолютно новое поколение людей, способных работать даже не в той Азии, которая сегодня есть, а в той, которая будет через 10–15 лет", — сказал Маслов. Причем людей, знающих ее изнутри. Это новая и сложная задача — тем более что, по мнению специалиста, и сами азиатские гиганты "пока заметно отстают в самообъяснении того, что они хотят".

Ждет ли Америку крах?

В дискуссии было еще много интересного, включая объяснение Алексея Можина, чем вызвано "падение доверия к доллару" в мире. В своем рассказе специалист, который сейчас работает советником председателя Банка России, а прежде 32 года представлял РФ в Совете директоров МВФ, опирался на недавнюю статью Кеннета Рогоффа "Грядущий крах Америки. Вызовет ли долговая зависимость Вашингтона очередной глобальный кризис?". Автор — бывший главный экономист МВФ, а ныне профессор в Гарварде.

Сам я, что называется, ни разу не экономист. Кто ближе к истине — Можин с Рогоффом или Трамп со своими тарифами, благодаря которым, как он уверяет, в Америке уже настает новый "золотой век", — судить не берусь. Но, если бы за тем же круглым столом до меня дошло право голоса, сказал бы, что в скорый крах США я не верю.

Поясню. До нового миропорядка надо еще дожить: Рябков говорил, что переход к нему "займет, возможно, целую историческую эпоху". Для США многое зависит от исхода той "перестройки", которую затеял Трамп. Главный вопрос — не развалит ли он при этом свою страну. Исторический прецедент СССР всем памятен.

Фундамент американской государственности — конституция США. Думаю, если трамписты не тронут фундамент, то и страну не развалят. А тронуть не должны: привычке жить по конституции около 240 лет (с 1787) из почти 250 лет истории США.

Я спрашивал об этом своих американских знакомых, суждению которых доверяю. Они, как правило, воздерживались от прогнозов по поводу судеб лично Трампа и трампизма, но все как один убеждены, что в обозримой перспективе Америка будет оставаться единой страной, чтущей свою конституцию.

А если так, то в мире еще долго будет сохраняться статус-кво. На наш век, скорее всего, хватит.

