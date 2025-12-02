Войти
Нидерланды выделят 250 млн. евро в рамках инициативы PURL на системы ПВО и боеприпасы для Украины

Рубен Брекелманс
Рубен Брекелманс.
Источник изображения: hotnews.ro

ЦАМТО, 1 декабря. Нидерланды выделят 250 млн. евро на средства ПВО и боеприпасы для истребителей F-16 для Украины в рамках американской инициативы PURL, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

"Украине срочно требуется дополнительная военная поддержка... Нидерланды выделяют 250 млн. евро на поставки систем ПВО и боеприпасы для F-16 в рамках американский программе PURL", – цитирует "РИА Новости" Р.Брекелманса.

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания США прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают у США европейские страны.

